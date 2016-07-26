Взрывчатку "для крестного хода" нашли и на житомирской трассе, и под Борисполем - полиция

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева по результатам проверки, осуществленной по состоянию на 11:30 в Святошинском районе и в направлении города Борисполь.

Отмечается, что сегодня около 6:00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило два анонимных сообщения о том, что по маршруту "крестного хода", а именно в Святошинском районе и в направлении города Борисполь, заложена взрывчатка.

"В ходе проверки указанных объектов правоохранители обнаружили несколько опасных предметов, в частности: в направлении города Борисполь выявлена обрезанная канистра, в которой служебная собака учуяла запах взрывчатого вещества. Специалисты изъяли из канистры две гранаты Ф-1, два запала к ним и РДГ (ручную дымовую гранату)", - сообщают правоохранители.

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Кроме того, в Святошинском районе в направлении Житомира правоохранители обнаружили предметы, внешне похожие на взрывные устройства.

"Под деревом в траве лежала обрезанная пластиковая бутылка с двумя предметами, внешне похожими на гранаты, запалы к ним и РДГ", - отмечается в сообщении.

Все изъятое направлено на исследование.

В связи с проверкой специалистами взрывотехнической службы указанных мест движение участников "крестного хода" в настоящее время приостановлено для предотвращения тяжких последствий.

В свою очередь, как сообщает Главное управление полиции в Киевской области, закладка гранат была найдена на житомирской трассе возле села Капитановка Киево-Святошинского района.

Напомним, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по маршруту "крестного хода" УПЦ МП в Киево-Святошинском районе Киевской области найдены две закладки гранат и дымовые шашки.

После этого министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители правоохранительных органов заблокировали проход "крестного хода" УПЦ МП улицам Киева из соображений безопасности.