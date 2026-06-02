'Нарисовалась проблема': Романенко объяснил, почему ни одну из 8 ракет 'Циркон' не сбили

Эксперт отмечает, что эти ракеты будут наиболее активно использоваться в предстоящих атаках РФ на Украину.

Ракеты "Циркон", скорее всего, будут массово использоваться при следующих атаках России на Украину, поскольку ни одна из запущенных не была сбита. Об этом в эфире телемарафона сказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Он подчеркнул, что у врага есть значительный запас ракет "Циркон", в частности, по данным разведки, речь идет о 230 единицах.

"Поэтому сегодня был первый массированный удар именно "Цирконами" и, скорее всего, именно эти ракеты будут "наиболее массовым элементом в следующих российских атаках", – отметил Романенко.

Он отметил, что сегодня не была сбита ни одна из ракет "Циркон".

"Если "Искандеров" мы сбили на этот раз ровно треть – из 33 запущенных 11 сбито, то из 8 запущенных "Цирконов" не сбито ни одной. У нас снова возникли проблемы", – сказал Романенко.

При этом он добавил, что ракету "Циркон" мы раньше сбивали, но теперь нужна либо другая настройка, либо модернизация ракет, которыми мы по ним стреляем.

"Это такой новый момент в российских атаках, который представляет опасность для нас. Хотя боевая часть "Циркона" в три раза меньше, чем боевая часть "Искандера М", и не превышает 150 кг, но все же это в три раза больше, чем у "Шахеда", – добавил эксперт.

Проблемы Украины в сфере ПВО

Как сообщал УНИАН, эксперт по вооружению, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире "Суспільного", что Украине необходимо иметь достаточное количество противоракет PAC-3 к зенитным ракетным комплексам Patriot для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые при полете заходят на цель по баллистической траектории. По его словам, противокорабельные ракеты "Циркон" действительно являются гиперзвуковыми и могут лететь с постоянной скоростью, превышающей 5 Махов.

Следует отметить, что оккупанты изменили траекторию запуска противокорабельных ракет "Циркон". Поскольку время подлета для сбивания такого оружия минимально, лучшим вариантом является уничтожение пусковых установок врага, заявил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

