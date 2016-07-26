По маршруту "крестного хода" найдены две закладки боевых гранат – Геращенко

Об этом народный депутат из фракции "Народный фронт", внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

По информации Геращенко, на маршруте следования "крестного хода" выявлены закладки взрывных устройств.

"Только что специалистами-кинологами Национальной полиции с помощью служебных собак у обочины дорог по ходу следования крестного хода в Киево-Святошинском районе Киевской области были обнаружены два муляжа взрывных устройств и две закладки боевых гранат с дымовыми шашками", - сообщил Геращенко.

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Он отметил, что "закладки боевых гранат типа Ф-1 были обнаружены в 3-5 метрах от обочины, и в случае взрыва представляли бы реальную угрозу жизни участников крестного хода".

На месте обнаружения взрывных устройств работают взрывотехники с использованием робота-сапера.

Также Геращенко сообщил, что с целью предотвращения возможного террористического акта по ходу прохождения представителям УПЦ МП предложено пересадить участников "крестного хода" на автобусы и проследовать к месту богослужения по безопасныму маршруту.