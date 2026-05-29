Чтобы прическа в начале лета получилась удачной, проверьте лунный календарь перед стрижкой.

Если вы планируете подстричь или покрасить волосы, рекомендуется серьезно подойти к выбору даты для процедуры. Первый попавшийся день для этого не подойдет, ведь может выпасть на неблагоприятный период. Лучшее число для записи к парикмахеру поможет определить Луна.

Люди давно заметили, как состояние и податливость волос меняются в зависимости от фазы земного спутника. На основе многовековых наблюдений был составлен лунный календарь стрижек. Благодаря ему можно не только сделать идеальную прическу, но даже оздоровиться или улучшить финансовое положение.

Когда стричь волосы в июне 2026 - лучшие и худшие дни

В первый месяц лета Луна пройдет через следующие фазы: с 1 по 14 число она убывает, 15 наступает новолуние, с 16 по 29 число растет до полнолуния 30 числа.

Каждый период лунного расписания считается удачным для разных процедур. К примеру, растущая Луна делает волосы непокорными и быстрорастущими. В такие дни все процедуры имеют кратковременный эффект, поэтому они идеально подходят для экспериментов. Даже если результат не понравится, локоны быстро отрастут.

На убывающую Луну календарь стрижек рекомендует запланировать укладки и завивки - шевелюре легко будет придать любую форму. Стричься тоже можно, но только если хотите замедлить рост волос. Прическа надолго останется одинаковой.

Самые благоприятные дни для стрижки в июне 2026 согласно лунному расписанию - это 1-2, 6-9, 12, 14, 17-19, 22, 25-28 число. После процедуры шевелюра станет блестящей и шелковистой, а больные кончики исцелятся.

Также по Луне можно определить, в какие дни нельзя стричь волосы. Худшими датами считаются 4-5, 10, 15, 20, 29-30 июня. Подстриженные в эту дату кончики станут слабыми и раздвоенными. Также повысится вероятность плохого самочувствия и финансовых потерь после стрижки.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

С тем, когда стричь волосы, мы разобрались. Если сделать окрашивание, то лучшими днями для этого будут 1-3, 5, 7-10, 14, 18, 20, 24-27 число. Именно в такие даты получится добиться сочного цвета, а вредное влияние красителей на шевелюру окажется минимальным. Не рекомендуется красить волосы 4, 12, 19 и 30 июня. Остальные дни будут нейтральными - можно замаскировать седину или подкрасить корни.

С помощью стрижки можно оздоровиться. Чтобы состояние волос улучшилось, а общее самочувствие пришло в норму, подстригитесь 1, 3, 7, 12, 19, 27 или 28 июня. Перечисленные дни также идеально подходят, чтобы сделать оздоровительные процедуры для шевелюры.

Также вы можете использовать положительную финансовую энергетику Луны. Денежная стрижка в июне 2026 проводится 4, 9, 12, 13, 21, 22 и 28 числа. В эти даты все изменения во внешности навлекут рост прибыли. Подстригая волосы, вы сможете направить силу земного спутника в свою пользу. Вскоре ваше финансовое положение заметно улучшится.

