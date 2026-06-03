Важно знать, чем подкормить малину в июне месяце.

Многие из нас любят полакомиться свежей малиной, и не секрет, что самая вкусная та, которая была выращена на своем участке. Но для того, чтобы получить хороший урожай, нужно приложить немало усилий. О том, чем удобрить малину в июне, - расскажем в материале.

Чем подкормить малину в июне

Не все в курсе, что малина - это одна из самых "прожорливых" ягод, и поэтому ее нужно удобрять по 3 раза в сезон. Важно учитывать, что процесс ухода за обычными и ремонтантными сортами отличается из-за разницы сроков плодоношения. Главное отличие - ремонтантная дает урожай не только на прошлогодних побегах, но и свежих. Поэтому необходимо это учитывать перед тем, как подкормить малину в июне.

Малина любит как органические, так и минеральные удобрения: для хорошего урожая необходимо ей дать по возможности полный комплекс макро- и микроэлементов.

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Азотные удобрения способствуют активизации роста листьев и молодых побегов. Для обычной малины их нужно внести до начала июня. Это может быть мочевина, аммиачная селитра или же органические удобрения.

Такие настои можно приготовить из свежего коровяка или куриного помета. Для этого емкость надо на 50% заполнить органикой и залить водой до верха, а потом оставить бродить на неделю. Готовое удобрение нужно разбавить водой в пропорции 1:10 для коровяка и 1:20 для помета.

Крайне важно не перестараться с азотом, чтобы растения не пошли в листья вместо ягод.

Самый необходимый элемент, чем подкормить малину в июне месяце - это калий. Он способствует накоплению твердых веществ в стеблях растений и плодах. Благодаря подкормкам с калием в ягодах накапливается сахар, а также увеличивается количество витамина С.

Самым лучшим источником этого элемента являются такие удобрения, как сульфат калия, монокалийфосфат, калимагнезия и калиевая селитра.

В качестве органической подкормки можно использовать древесную золу. Два стакана надо залить 10 литрами кипятка и дать настояться сутки. Потом в этот раствор нужно добавить 200 миллилитров уксуса.

Еще одна из опций, чем удобрять малину в июне - комплексные удобрения. Важно, чтобы в них было больше калия, чем азота. Нужно применять удобрения, у которых есть пометка "летнее".

Подкормку обычной малины нужно проводить, когда она начинает цвести, а потом - когда завязались ягоды. Во время бутонизации нужно использовать комплексные удобрения или калиевую селитру.

Чем подкормить ремонтантную малину в июне

Чтобы получить два урожая такой ягоды за один сезон, нужно удобрять растения чаще, чем это происходит с обычными сортами. Сначала проводится корневая подкормка с использованием комплексных удобрений в июне, а потом повторная - после уборки урожая.

Для того, что получить осенний урожай ягод, в июне надо внести азотные удобрения, органические настои или калиевую селитру, а через месяц добавить комплексные. После того, как на кустах завязались плоды, нужно внести сульфат калия.

Зная, чем подкормить ремонтантную малину в июне месяце, вполне реально получить полноценный урожай уже осенью.

Важно отметить, что минудобрения обычно растворяют в пропорции 20 грамм на 10 литров воды, что позволяет подкормить несколько десятков растений. В случае с органикой достаточно будет ведра на три куста.

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