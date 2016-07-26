Шкиряк рассказал о найденной на пути "крестного хода" УПЦ МП гранате (видео)

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Еспресо.TV.

"Что касается закладки взрывчатки, единственное, что я могу сказать, что граната, которая была обнаружена на пути передвижения так называемого крестного хода, могла убить не одного человека. Поэтому я думаю, что последствия были бы весьма плачевными, если бы, не дай Господь, мы бы быстро не сработали и оперативно не отреагировали на эту внештатную ситуацию", - подчеркнул Шкиряк.

Он также отметил, что найденная граната может использоваться в любых боевых действиях.

Безусловно, есть они и в зоне АТО, есть они и на вооружении не в одной, скажем так, армии мира, поэтому сейчас достаточно сложно и не стоит делать предварительные выводы. Этим занимаются следственно-оперативные группы и, бесспорно, я думаю, что мы в кратчайшие сроки будем понимать, что, как и откуда", - добавил советник главы МВД.

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По его словам, сейчас проводятся все необходимые экспертизы.

"Обследуется место закладки, каким образом должно было сработать это взрывное устройство. Пока предварительные выводы можно сделать только одни - что это, на самом деле, планировался кровавый террористический акт, и направлен он был именно на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине", - подытожил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по маршруту «крестного хода» на трассе в Киево-Святошинском районе найдены две закладки гранат и дымовые шашки.