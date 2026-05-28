Лето в Украине начнется с неожиданно прохладной погоды.

Из-за необычайно жаркого 2025 года многие люди ожидают, что погода на лето и в этом году принесет в Украину волну жара. Однако реальный прогноз может удивить многих. На самом деле огромных скачков температуры ждать не стоит, говорят синоптики. Картина скорее будет напоминать середину весны, чем лето.

Мы рассказали, какой будет погода на июнь 2026 на основе данных погодного сайта Wisemeteo. Узнайте, какой будет температура в начале сезона и нужно ли украинцам закупаться солнцезащитными кремами.

Погода Киев

Жителей столицы удивит погода на месяц - Киев встретит лето непривычной для этого времени года прохладной. Синоптики предполагают, что среднемесячная температура может быть на целых 5° ниже, чем была в 2026 году. Как видно на инфографике, киевлян ожидают прохладные ночи и пасмурные дни. На протяжении июня около половины суток пройдут с дождями.

Погода Львов

Львовян погода в июне ошеломит прохладой. С 4 числа температура снизится до весенних значений. Лишь в последние две недели месяца снова потеплеет, но ночи останутся прохладными. Частыми будут осадки, а вот полностью ясными ожидаются лишь два дня.

Погода Днепр

В Днепре погода на месяц прогнозируется пасмурной - в течение 30 дней не будет ни одного ясного дня. Жары также ждать не следует. В первые две недели воздух ожидается прохладным, и хотя в дальнейшем он немного прогреется, но по ночам температура будет снижаться. Также днепрянам не стоит выходить на улицу без зонта, ведь дожди будут лить почти без перерыва.

Погода Харьков

В Харькове погода в июне 2026 будет довольно комфортной - не жаркой, но и не слишком холодной. Хотя ночи могут быть необычайно прохладными как для лета. В первые две недели месяца харьковчане встретят несколько солнечных дней, но затем столкнутся с сезоном дождей до конца июня.

Погода Одесса

Южный город, как обычно, получит больше солнца и тепла, чем большинство населенных пунктов Украины. Июнь в Одессе будет действительно теплым, с минимальной разницей температур между днем и ночью. Ожидается много ясных суток, но в третью и четвертую неделю погода на месяц немного омрачится дождями и грозами.

