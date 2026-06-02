'Энергоатом' всесторонне содействует расследованию дела НАБУ/САП о возможных злоупотреблениях при достройке Ташлыкской ГАЭС – компания

НАЭК "Энергоатом" заинтересован в объективном расследовании дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о возможных злоупотреблениях при реализации проекта достройки Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области и всесторонне содействует правоохранительным органам, сообщила компания.

"Энергоатом" обеспечивает полное содействие правоохранительным органам в рамках расследования. Компания предоставила необходимые документы и информацию, а также содействует проведению следственных действий на своих объектах", – заявила компания во вторник на сайте.

Она пояснила, что указанные в материалах уголовного производства обстоятельства касаются дела от 23 ноября 2022 года, а среди подозреваемых в рамках производства – бывший руководитель отдела обособленного подразделения ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП "НАЭК "Энергоатом".

Компания подчеркнула, что лица, которые, по версии следствия, могли быть причастны к возможным злоупотреблениям, были отстранены от исполнения должностных обязанностей 22 сентября 2023 года.

"Энергоатом" заинтересован во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела, привлечении виновных лиц к ответственности и возмещении причиненного ущерба в случае его подтверждения в установленном законом порядке… Компания и в дальнейшем будет в полной мере содействовать расследованию и поддерживать все законные действия, направленные на защиту интересов государства и акционерного общества", – говорится в сообщении НАЭК. ️

"Энергоатом" подчеркнул, что руководство общества последовательно внедряет политику нулевой терпимости к коррупции, усиливает внутренний контроль и механизмы предотвращения злоупотреблений, а открытость к сотрудничеству с правоохранительными и антикоррупционными органами является неотъемлемой составляющей его корпоративной политики.

Как сообщалось, НАБУ и САП заявили во вторник, что раскрыли масштабную коррупционную схему завладения средствами НАЭК "Энергоатом" во время строительства объекта критической инфраструктуры в Николаевской области – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).

Согласно сообщению НАБУ, среди подозреваемых: организатор схемы – фактический владелец ряда компаний; бывший руководитель отдела обособленного подразделения "Атомпроектинжиниринг" НАЭК "Энергоатом".

По данным следствия, работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение в отношении компании процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых изменялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения.

НАБУ отмечает, что это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц "Энергоатома".

По одному из таких дополнительных соглашений, которых в общей сложности заключили более 70, был приобретен комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупка осуществлялась через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Организатора схемы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается круг всех лиц, причастных к сделке.