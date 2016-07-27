На Европейскую площадь уже прибыли противники "крестного хода"

Как передает корреспондент УНИАН, двое мужчин стоят на лестнице Украинского дома и держат небольшой самодельный баннер с надписью: “Пятая колонна”. У одного из мужчин в руках также флаг Украины.

Кроме того, на лестнице перед Украинским домом находятся около 50 паломников. Они держат в руках таблички, на которых указаны названия населенных пунктов, из которых они приехали. В частности, это города: Хуст, Черновцы, Кривой Рог, Бердянск, Днепр и другие.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что к охране правопорядка в столице во время «крестного хода» привлекли 6 тыс. силовиков.

«Крестный ход», организованный УПЦ МП, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне участники «крестного хода» прибыли в Киев, где планируют подняться на Владимирскую горку на торжественную литургию. После этого они по улице Грушевского пройдут к Киево-Печерской лавре, в которой также запланирована праздничная литургия по случаю Дня памяти равноапостольного князя Киевского Владимира, который отмечается 28 июля.

22 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине.