В Украине хотят ужесточить правила бронирования сотрудников.

Бронь от мобилизации - это разновидность отсрочки, которую выдают представителям критически важных для экономики компаний. Таким образом руководитель может запросить освобождение от призыва для своего работника.

Иногда у компаний возникают трудности с бронированием сотрудников. А правительство готовит изменения в законодательстве, из-за которых многие мужчины могут потерять данный вид отсрочки.

Новые правила про бронирование от мобилизации 2026

Как сообщает Министерство экономики, мобилизация в Украине вскоре изменится, когда появятся новые правила бронирования. Прежде всего ужесточат требования к доходу работников - средний заработок на предприятии должен составлять не меньше 25941 гривни, что равняется трем минимальным зарплатам. Компании, которые платят сотрудникам меньше, не смогут предоставлять бронь.

Исключение делается для предприятий, что находятся в прифронтовой территории - им разрешается платить мужчинам 2,5 "минималки", что в 2026 году составляет 21618 гривень.

Второе важное изменение - мужчины смогут получать бронь только по одному месту работы. Если они работают по совместительству на ещё одной должности, такая работа не даст отсрочку.

Также в течение месяца после принятия постановления в Украине пересмотрят критерии критичности предприятий и утвердят их с Министерствами обороны и экономики. Затем в трехмесячный срок все компании проверят на соответствие новым утвержденным правилам, и часть из них могут потерять статус критических.

На данный момент ещё неизвестно, какими будут новые критерии и какие профессии дают бронь от мобилизации согласно им. Пока изменения не вступили в силу, старые брони остаются действительными.

Само постановление правительства пока не опубликовано - УНИАН сообщит о его принятии. Как говорится в эфире Телемарафона, в правительстве прогнозируют, что новые правила вступят в силу приблизительно в конце лета 2026 года.

Как получить бронь от мобилизации в Украине

Бронирование является обязанностью работодателя. Для этого он подает список работников, которых хочет забронировать, через сервис "Дія". Заявление подписывается электронным ключом. Затем в течение нескольких дней отсрочки будут предоставлены или же отклонены. Самим сотрудникам нужно позаботиться о том, чтобы иметь актуальный военный билет без нарушений.

Насчет того, сколько делается бронь от мобилизации, сроки разнятся - процесс может занимать от одних суток до пары недели, но в среднем проходит за 72 часа.

Действует бронирование 6 или 12 месяцев в зависимости от сферы деятельности. После истечения срока его нужно оформлять заново. Важно помнить, что в период между окончанием старой брони и получением новой мужчина не имеет отсрочки.

Как проверить бронь от мобилизации работнику

После того, как мужчину забронируют, он может увидеть свою отсрочку в приложении "Резерв+". В электронном документе появится статус "Забронировано" с датой истечения срока действия. Чтобы подтвердить бронь перед сотрудниками ТЦК, рекомендуется распечатать выписку или попросить бумажную справку от работодателя.

О том, как оформляется и как выглядит бронь от мобилизации в Украине в "Резерве", выпущено отдельное видео сервисом "Дія".

Почему могут не дать бронь от мобилизации - возможные причины

Проблемы с предоставлением брони могут возникать как со стороны предприятия, так и сотрудника. В первом случае отсрочку могут не предоставить, если компания не соответствует требованиям по критичности или зарплате.

Также стоит учитывать, что многие предприятия могут забронировать только 50% сотрудников, поэтому половина мужчин отсрочку не получит. Исключение делается для предприятий энергетики и оборонно-промышленного комплекса, а также для прифронтовых регионов - они могут дать бронь всем военнообязанным.

Самому мужчине нужно устроиться на работу официально. Не дают бронь неофициальным работникам, а также физическим лицам предпринимателям.

Некоторые мужчины интересуются, можно ли получить бронь, если ты в розыске. В таком случае сотруднику могут дать 45 дней, чтобы он устранил нарушения военного учета. После оплаты штрафа и снятия с розыска его могут забронировать уже полноценно.

