Почему одни загранпаспорта красные, а другие зеленые: ответ может удивить

В мире нет правил, которые бы предписывали странам выбирать тот или иной цвет обложки для паспортов.

В мире используется около 200 видов паспортов для подтверждения личности во время путешествий, но не все они выглядят одинаково. Одной из самых отличительных особенностей является цвет обложки.

Дизайн обложки является результатом решения каждой отельной страны, поскольку международных правил, предписывающих единый цвет, просто не существует, пишет Next. Именно поэтому в мире существует такое большое разнообразие цветов и оттенков паспортов.

Отмечается, что часто в выборе цвета заложен некий символизм. Например, в Европе преобладают бордовые обложки. Они стали символом европейской интеграции и общей идентичности стран ЕС. Схожие дизайны можно найти и за пределами ЕС, в том числе в Швейцарии и Сербии. Красные оттенки также встречаются в некоторых странах Южной Америки.

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Синие паспорта преобладают в Северной и Южной Америке и некоторых частях Океании. Они используются такими странами, как США, Бразилия и Австралия. Темно-синие обложки часто ассоциируются со странами так называемого Нового Света.

Зеленые паспорта особенно распространены в мусульманских странах. В исламе этот цвет символизирует жизнь, процветание и рай. В зеленом цвете оформлены загранпаспорта таких стран как Саудовская Аравия, Пакистан и Марокко. Зеленые обложки паспортов также есть у некоторых африканских стран, но у них зеленый цвет символизирует природу и развитие.

А черные паспорта относятся к числу самых редких. Один из самых известных примеров - Новая Зеландия, где этот цвет является отсылкой к национальным символам и знаменитой спортивной команде All Blacks.

В некоторых странах для специальных или дипломатических документов также используются очень темные обложки. Интересно, что некоторые паспорта на самом деле имеют очень темный оттенок синего цвета, который кажется черным.

Кроме того, разные типы паспортов имеют разные цвета. В частности, существует несколько версий одного и того же документа для разных групп пользователей. Дипломатические, служебные и временные паспорта могут иметь совершенно другие цвета, чем обычные гражданские паспорта.

Это решение облегчает идентификацию лиц, выполняющих определенные функции, и позволяет быстро определить тип документа.

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