Когда состоится демобилизация: командующий Нацгвардией назвал срок

По словам Пивненко, стабилизационный период продлится примерно год.

Демобилизация в Украине может состояться после прекращения боевых действий, но еще через некоторое время. Об этом в интервью LIGA.net сказал Александр Пивненко, командующий Национальной гвардией Украины.

"Где-то в течение года будет стабилизационный период – будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как прекратятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется, это объективно", – сказал он.

Пивненко также высказал мнение, что в вопросе мобилизационных процессов лучшим вариантом был бы рекрутинг, но по нему в армию пока приходит не более 30% новобранцев.

Кроме того, командующий отметил, что работу территориальных центров комплектования и социальной поддержки нужно менять, а также признал, что бывают случаи, когда бойцы проводят на позициях до полугода.

Вызовы для украинской армии

Как сообщалось, ранее военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова отметила, что одним из самых больших вызовов для Украины во время полномасштабной войны остается формирование боеспособной армии из людей, не имевших военного опыта до мобилизации.

По ее словам, адаптация гражданских лиц к военной службе является одной из ключевых проблем, с которыми сегодня сталкиваются Вооруженные силы Украины.

Омбудсмен также отметила, что из-за массового применения беспилотников украинских военнослужащих необходимо обучать длительному выживанию в условиях, которые еще несколько лет назад не считались типичными для фронта.

