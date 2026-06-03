Какие изменения произойдут с телом, если ежедневно есть десерт: диетолог рассказала о 4 изменениях

При выборе десерта стоит обращать внимание на некоторые детали.

Если время от времени полакомиться десертом после ужина, это вряд ли навредит вашему здоровью. На самом деле даже регулярное употребление сладкого может иметь определенные преимущества, хотя следует помнить об определенных ограничениях, пишет Verywell health.

Диетолог Роксана Эхсани перечислила изменения, которые произойдут с организмом:

1. Это может повысить риск сердечных заболеваний

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Science Direct указывает, что добавленный сахар, особенно при употреблении в больших количествах, связан с повышенным риском развития сердечных заболеваний. Хотя сахар содержится в различных продуктах питания и напитках, основным источником добавленного сахара являются десерты.

Эксперты в Диетических рекомендациях для американцев рекомендуют ограничить общее потребление до 10% от суточной калорийности рациона, чтобы предотвратить риски для здоровья. Для большинства здоровых взрослых это составляет примерно 12 чайных ложек (ч. л.) добавленного сахара в стандартном рационе на 2000 калорий.

2. Это может способствовать формированию более здорового отношения к еде

Позволяя себе есть то, что вам хочется, вы можете сформировать более здоровое отношение к еде и своему рациону. Например, если вы любите сладкое, ежедневное употребление небольшого количества десерта может приносить удовольствие, а не ощущение ограничения, которое может вызвать чувство вины или ощущение, будто вы наказываете себя за еду, и привести к перееданию, чрезмерному потреблению пищи и другим вредным пищевым привычкам.

3. Это может нанести вред вашей печени

Американская ассоциация сердца сообщает, что помимо добавленного сахара, некоторые десерты, такие как мороженое, тесто для печенья и выпечка, часто содержат большое количество насыщенных жиров, которые, как известно, способствуют развитию заболеваний печени, таких как неалкогольная жировая болезнь печени.

Эксперты рекомендуют ограничить потребление насыщенных жиров до 6–10 % от общего количества ежедневных калорий. Это составляет примерно 14–23 грамма (г) добавленного сахара в день при рационе в 2000 калорий.

4. Это может способствовать повышению уровня кальция и других питательных веществ

Несмотря на то, что многие десерты содержат насыщенные жиры и добавленный сахар, некоторые из них богаты кальцием и другими важными питательными веществами. Десерты, содержащие фрукты, орехи, черный шоколад и семена, могут обеспечить организм антиоксидантами, полезными жирами и белком, тогда как десерты на основе йогурта или молочного шоколада содержат оптимальное количество кальция, и все это способствует сбалансированному и питательному рациону

Издание опубликовало несколько советов, которые помогут сделать ваш десерт полезным для здоровья, в частности:

Отдавайте предпочтение десертам, богатым белком, например тем, что содержат яйца, молочные продукты, тофу, орехи или семена.

Выбирайте преимущественно натуральные сахара, а не добавленные, например, десерты, приготовленные из свежих фруктов или украшенные ими.

Заменяйте обычную муку на варианты, содержащие больше белка, например, овсяную, миндальную, нутовую или цельнозерновую муку.

Добавляйте орехи в смесь, например, используйте измельченные грецкие орехи в качестве начинки для брауни или выпекайте батончики на основе настоящего арахисового масла.

Заменяйте сливочное и растительное масло греческим йогуртом или творогом в десертах, таких как чизкейк, пудинг или банановый хлеб.

Избегайте взбитых сливок и вместо них украшайте десерт кремовым греческим йогуртом.

В то же время в статье указывается, что прежде чем вносить какие-либо кардинальные изменения в свой рацион, обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно если у вас есть заболевание, требующее контроля уровня сахара или насыщенных жиров.

Другие советы по употреблению сладостей

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи составили список из 7 заменителей магазинных сладостей.

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