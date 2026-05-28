Пожелтевшие пластиковые оконные рамы можно легко вернуть к свежему виду с помощью простых домашних средств.

Со временем белые пластиковые оконные рамы нередко желтеют и теряют аккуратный вид. Многие пытаются вернуть им белизну агрессивной химией, но такие средства могут только испортить пластик и особенно резиновый уплотнитель. Поэтому для ухода за рамами достаточно простого домашнего раствора, который помогает очистить поверхность и постепенно осветлить пожелтевшие участки.

Разберемся, чем помыть окно с современным стеклопакетом, если у него пожелтели рама или створки.

Как помыть оконные рамы из ПВХ – лучшее народное средство

Мытье оконных рам – важная часть уборки, поскольку именно на пластике быстрее всего скапливаются пыль, жир и другие загрязнения. Из-за этого белые рамы из ПВХ со временем начинают желтеть и теряют аккуратный внешний вид. Более того, если регулярно не очищать поверхность, загрязнения могут постепенно повредить покрытие и сократить срок службы окон.

Если вы не знаете, чем помыть окна, чтобы долго оставались чистыми, прежде всего откажитесь от не агрессивных химических средств. Во-первых, они могут сделать пластик тусклым, оставить разводы и пятна, которые потом практически невозможно удалить. Кроме того, сильная химия постепенно разъедает клей под резиновым уплотнителем, из-за чего он со временем может начать выпадать.

Гораздо безопаснее использовать домашние средства. Так, один из самых простых и эффективных вариантов, как помыть окна – обычный раствор пищевой соды. Для его приготовления достаточно развести 5 столовых ложек соды в 2 литрах теплой воды.

После этого пластиковые рамы нужно тщательно протереть мягкой губкой или тряпкой. Пищевая сода хорошо удаляет пыль, налет и другие бытовые загрязнения, а также помогает постепенно осветлить пожелтевший пластик. При этом она действует намного мягче агрессивной химии и не повреждает поверхность окон.

Если проводить такую очистку примерно раз в месяц, рамы со временем становятся заметно светлее и выглядят более свежими. В итоге, зная, чем помыть окна от пожелтений на раме, вы сможете поддерживать их аккуратный внешний вид без риска испортить пластик сильными средствами.

