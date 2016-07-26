"Крестный ход" остановлен, его участники завтра будут передвигаться по Киеву на автобусах - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил во время брифинга.

"Пешей ходы, которая планировалась изначально пройти по Киеву, - ее не будет", - сказал Крищенко.

Он добавил, что мэрия Киева выделила автобусы, которые завезут из территории Киевской области на Владимирскую горку завтра утром всех участников этого «хода».

Крищенко уточнил, что автобусы будут приезжать к КГГА завтра утром по согласованию с участниками «крестного хода», а к 13.00 будут приезжать автобусы из регионов.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что правоохранители приняли решение остановить участников «крестного хода».

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«Имея соответствующую информацию, которую получили на вчерашний вечер и сегодня утром, провели ряд мероприятий, обнаружили закладки имитации мин, закладки с боевыми гранатами и целый ряд других настораживающих факторов, мы приняли решение остановить продвижение пешей ходы, которая с двух сторон приближалась к столице, для того, чтобы избежать жертв среди верующих и избежать дополнительных провокаций», сказал Аваков.

По словам министра, правоохранители договорились с митрополитом Киевским УПЦ МП Онуфрием, что участники «хода» сядут в автобусы, и их отвезут в места, где они будут ночевать.

«На сегодняшний момент обе группы верующих находятся в непосредственной близости неподалеку от Киева. Мы достигли договоренности с владыкой Онуфрием о том, что сейчас мы локализуем эту ситуацию, что сейчас верующие остановят этот «ход», сядут в автобусы и проследуют к месту ночевки", - сказал Аваков.

Аваков рассчитывает, что верующие устроятся на ночлег в ближайшие пару часов.

Что касается завтрашнего молебна УПЦ МП на Владимирской горке, то, по его словам, для обеспечения безопасности будет установлен особый контроль.

"Всякий гражданин может прийти на этот молебен, и мы обеспечим его безопасность там, доступ к Владимирской горке будет производится через соответствующий контроль безопасности, который будет в себя включать около 20 рамок металлоискателей. Кроме того, будет проводится личный досмотр сумок и рюкзаков", - отметил Аваков.

Также он добавил, что после молебна на Владимирской горке все желающие смогут пойти в Киево-Печерскую Лавру, где также запланирован молебен.

"И после этого, надеюсь, это мероприятие будет завершено", - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ МП. 27 июля обе колонны намеревались встретиться в Киеве.

Планировалось, что участники «шествия» поднимутся на Владимирскую горку, где в 12:00 начнется торжественная литургия. После этого они по улице Грушевского планировали пройти к Киево-Печерской лавре, в которой в 16:30 также запланирована праздничная литургия по случаю Дня памяти равноапостольного князя Киевского Владимира, который отмечается 28 июля.

Охрану правопорядка в центре Киева во время мероприятия будут обеспечивать около 5 тыс. правоохранителей.

Против проведения «хода» выступают отдельные общественные организации.

22 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине.

Сегодня в полиции проинформировали, что на маршруте «крестного хода» УПЦ МП в Киево-Святошинском районе и вблизи Борисполя были обнаружены взрывоопасные предметы. Возбуждено уголовное дело.