Полиция блокирует "крестный ход" возле Дмитровки под Киевом
Участники “крестного хода” УПЦ МП расположились на повороте на село Дмитровка с Житомирской трассы.
Как передает корреспондент УНИАН, на месте находится около 400 человек.
Со стороны выезда на трассу дорога перекрыта микроавтобусами с правоохранителями. Они дежурят возле автомобилей.
В то же время на самой трассе кинологи проверяют обочины на наличие взрывных устройств.
На место прибыл народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который пообщался с представителями духовенства.
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Со стороны проезда в село Дмитровка участок дороги, где находятся верующие, также перекрыт автомобилями полиции.
По словам участников хода, жители села передали им воду.
Участники “крестного хода” УПЦ МП выстроились в колонну и пытаются снова выйти на Житомирскую трассу с бокового проезда, который ведет к селу Дмитровка.
По словам народного депутата, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, верующим еще не позволяли продолжать шествие, которое было приостановлено в связи с выявлением на трассе взрывоопасных устройств.
Участники хода стоят на дороге и поют. В это время кураторы «крестного хода» общаются с правоохранителями.