Полиция блокирует "крестный ход" возле Дмитровки под Киевом

Как передает корреспондент УНИАН, на месте находится около 400 человек.

Со стороны выезда на трассу дорога перекрыта микроавтобусами с правоохранителями. Они дежурят возле автомобилей.

В то же время на самой трассе кинологи проверяют обочины на наличие взрывных устройств.

На место прибыл народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко, который пообщался с представителями духовенства.

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Со стороны проезда в село Дмитровка участок дороги, где находятся верующие, также перекрыт автомобилями полиции.

По словам участников хода, жители села передали им воду.

Участники “крестного хода” УПЦ МП выстроились в колонну и пытаются снова выйти на Житомирскую трассу с бокового проезда, который ведет к селу Дмитровка.

По словам народного депутата, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, верующим еще не позволяли продолжать шествие, которое было приостановлено в связи с выявлением на трассе взрывоопасных устройств.

Участники хода стоят на дороге и поют. В это время кураторы «крестного хода» общаются с правоохранителями.