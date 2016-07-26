Маршрут "крестного похода" в Киеве "заминировали"

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Сегодня около шести часов утра в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступило два анонимных сообщения о том, что маршрутом крестного хода, а именно в Святошинском районе и в направлении города Борисполь, заложена взрывчатка. На место происшествия срочно выехали следственно-оперативные группы управлений полиции,специалисты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят соответствующие мероприятия по установлению лица, которое сообщило о заминировании.

Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев. 27 июля запланировано шествие в центре Киева.

22 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы углубить раскол в обществе на религиозной почве. Также, по его словам, спецслужбы РФ привлекают к организации провокаций во время «крестного хода» лиц из окружения бывшего президента Виктора Януковича.