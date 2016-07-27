На Владимирскую горку прибыл митрополит Онуфрий, там замечены и депутаты от "Оппоблока"

Как передает корреспондент УНИАН, также здесь находятся несколько депутатов от Оппозиционного блока.

В частности, Юрий Бойко, Вадим Новинский и Нестор Шуфрич.

Несколько тысяч верующих ожидают начала молебна, который должен возглавить митрополит Онуфрий.

Отвечая на вопрос журналистов относительно противостояния “крестному ходу” в медийном пространстве и соцсетях, Онуфрий сказал: “Кто любит молитву, кто любит Бога, кто любит свою землю - тот не противостоит этому. Потому что это крестный ход, это мирный ход. Это тот ход, в котором люди молились за нашу землю, за нашу страну, за власть нашу, за наших всех людей”.

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Митрополит Онуфрий добавил, что “те, кто против этого, те и противостояли”.

“И они себя показали, кто они есть. Хотя, возможно, они называют себя большими патриотами, но они не такие по сути”, - убежден он.

Заметим, что за митрополитом стоит несколько охранников.