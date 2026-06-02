Почему пирамида Хеопса до сих пор не разрушилась: ученые разгадали секрет

Архитектурные особенности пирамиды помогли ей выдержать землетрясения.

На протяжении более четырех с половиной тысячелетий пирамида Хеопса возвышается над плато Гиза, и за это время пережила землетрясения, жестокие пустынные бури и эрозию, но не была разрушена.

Теперь группа исследователей считает, что они раскрыли один из секретов долговечности пирамиды, пишет DailyGalaxy.

Согласно статье в журнале Scientific Reports, исследователи из Египта и Японии разместили датчики в 37 точках внутри и вокруг пирамиды, чтобы проверить основную частоту колебаний сооружения – показатель того, как здание естественным образом вибрирует в ответ на внешние воздействия, такие как деятельность человека или погода.

Результаты показали, что пирамида и земля под ней имеют разные собственные частоты. Это различие снижает способность сооружения поглощать большие объемы сейсмической энергии за счет резонанса.

Ученые отмечают, что Великая пирамида пережила значительные сейсмические события за свою долгую историю. Один из примеров – землетрясение в Каире 1992 года магнитудой 5,9. При этом, несмотря на сотрясения, пирамида получила лишь минимальные повреждения.

Сооружение, построенное для того, чтобы выдерживать землетрясения?

Команда также изучила несколько архитектурных характеристик пирамиды. Ее форма естественным образом концентрирует большую часть массы у основания, а симметрия помогает равномерно распределять вес.

В своем исследованииученые также указывают на важную роль пустот, расположенных над Камерой Царя, которые могут снижать давление, создаваемое сейсмическими колебаниями в верхних частях сооружения. Известняк, использованный в монументе, и скальная порода под ним, по-видимому, помогают рассеивать вибрации по мере их распространения вверх.

Ученые считают эти особенности факторами, способствующими долгосрочной стабильности пирамиды. Тем не менее, любые предположения о том, что древнеегипетские строители намеренно проектировали монумент с учетом сейсмостойкости, остаются спекулятивными и не могут быть подтверждены одними лишь геофизическими измерениями.

Ранее археолог Мэтью ЛаКруа заявил, что что обнаружил "свидетельства существования затерянной цивилизации", которая скрывала сложный код с помощью геометрии, символики и дизайна монументов по всему миру. Эти следы он нашел на пирамидах Гизы, в Турции и в Южной Америке.

