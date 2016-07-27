В центре Киева возобновлено движение транспорта, которое было ограничено из-за "крестного хода"
В центре Киева возобновлено движение транспорта, которое утром было перекрыто из-за «крестного хода» верующих УПЦ МП.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, открыта для движения автомобилей Европейская площадь, Владимирский спуск, Парковая аллея, ул. Грушевского.
Сняты также все посты полиции, которые работали с металлоискателями, на подходе к Владимирской горке со стороны ул. Крещатик.
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Напомним, сегодня на Владимирской горке в Киеве прошел молебен, организованный УПЦ МП. После молебна верующие пошли «крестным ходом» в Киево-Печерскую лавру, где продолжатся мероприятия УПЦ МП по случаю Дня Крещения Киевской Руси-Украины и «1000-летия древнерусского монашества на Святой Горе Афон».
Предполагается, что в 17:00 на площади возле Успенского собора начнется всенощное бдение.