В Раде предлагают ввести штрафы за нарушение правил езды на самокатах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести штрафы за нарушение правил пользования самокатами. Текст соответствующего законопроекта – об особенностях использования малого электротранспорта в Украине (№15284) – опубликован на сайте парламента.

Документ предлагает установить, что к такому транспорту относятся одно-, двух- или трехколесные механические транспортные средства, приводимые в движение с помощью электродвигателя и способные развивать скорость 10 и более километров в час.

Речь идет об электрических самокатах, моноколесах, электрических велосипедах, сэгвеях, гиробордах, гироскутерах и т. п.

Где можно ездить на этом транспорте

Передвигаться на малом электротранспорте разрешено, в частности, по специально оборудованным велодорожкам, по правой крайней части пешеходных зон, тротуаров, зон отдыха, где движутся пешеходы, как можно правее таких объектов, с обязательным предоставлением преимущества в движении пешеходам и максимальным вниманием к передвижению пешеходов.

Малому электротранспорту также разрешено передвигаться в пределах проезжей части автомобильной дороги исключительно по специально оборудованным велодорожкам.

Где ездить запрещается

В то же время малому электротранспорту запрещается выезжать на проезжую часть автомобильной дороги, на которой не оборудована специальная велодорожка, а также выезжать за пределы такой специально оборудованной велодорожки.

Предлагается также запретить передвигаться на малом электротранспорте по пешеходным переходам. При приближении к пешеходному переходу необходимо сойти с такого электротранспорта и перевести или перенести его через пешеходный переход с соблюдением правил дорожного движения.

Скорость движения

Скорость малого электротранспорта при движении по специально оборудованной велодорожке, которая не граничит с пешеходными зонами, тротуарами, зонами отдыха, где движутся пешеходы, не может превышать 50 километров в час, а если граничит, то не может превышать 10 километров в час.

Средства безопасности и алкоголь

Законопроектом устанавливается, что пользователи малого электротранспорта при движении должны быть в шлеме, а при движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны надевать светоотражающие жилеты или закреплять на верхней одежде светоотражающие элементы.

Кроме того, пользователям малого электротранспорта запрещается управлять им в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Возрастные ограничения и несколько человек на самокате

Среди прочего, запрещается управлять малым электротранспортом при движении по специально оборудованной велодорожке, которая является элементом проезжей части автомобильной дороги, лицам, не достигшим 16 лет.

Также запрещается нахождение на малом электротранспорте во время его движения более одного человека.

Штрафы

Первое нарушение требований этого закона и других законов Украины лицами, управляющими малым электротранспортом, влечет за собой наложение штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 тысяча 700 гривень).

Повторное – в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (3 тыс. 400 грн) с конфискацией соответствующего малого электротранспорта.

Третье и каждое последующее нарушение – в размере 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. грн) и исправительные работы на срок 1 месяца с конфискацией соответствующего малого электротранспорта.

Почему водителей самокатов наказать за нарушение невозможно

Как сообщалось, ранее Николай Ильчук, эксперт по адвокации кампании "За безопасные дороги", отмечал, что согласно действующему законодательству нельзя сказать, что лицо, управляющее самокатом, является водителем.

По его словам, в 2023 году в законодательство были внесены изменения, согласно которым самокаты признали транспортными средствами. Однако в отношении лиц, которые ими управляют, изменений внесено не было. Таким образом, законодательные пробелы не позволяют эффективно реагировать на возможные нарушения, которые совершают эти люди, и привлекать их к ответственности.

