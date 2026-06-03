Роутер стал плохо раздавать Wi-Fi: эксперты назвали первое, что нужно сделать

При долгой непрерывной работе память роутера "засоряется", из-за чего интернет начинает тормозить. Регулярный перезапуск решает эту проблему.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутере только тогда, когда интернет начинает тормозить или пропадает Wi-Fi. Тем не менее эксперты предупреждают: регулярный перезапуск – ключ к стабильной работе домашней сети, и игнорировать его не стоит.

Роутеры и модемы по сути являются небольшими компьютерами, которые круглосуточно обрабатывают подключения девайсов, управляют сетевым трафиком и хранят временные данные. Со временем в их памяти могут накапливаться ошибки, а некоторые процессы начинают работать менее эффективно.

Перезагрузка очищает временные данные и позволяет устройству заново установить соединение с провайдером, говорится в статье SlashGear.

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Как часто вы должны перезагружать свой роутер

Специалисты отмечают, что универсального правила не существует. Для большинства домашних сетей достаточно перезагружать роутер хотя бы раз в месяц.

Если в квартире много подключенных устройств, активно используются стриминговые сервисы, онлайн-игры и системы умного дома, процедуру можно выполнять раз в две-три недели. Перезагрузка также помогает после установки обновлений прошивки.

При этом эксперты предупреждают: если роутер приходится перезагружать ежедневно или по несколько раз в неделю, проблема может быть связана не с программными сбоями, а с перегревом оборудования, неисправностью блока питания, проблемами на стороне провайдера или устаревшим устройством.

Как правильно перезагрузить роутер и модем

Некоторые Wi-Fi-роутеры оснащены кнопкой питания, а некоторые – нет. В любом случае самый простой способ полностью перезагрузить устройство – вытянуть его от розетки, подождать 30 секунд, а затем снова подключить.

Такая процедура запускает полный цикл перезагрузки, очищая временные данные и заново запуская все процессы и сетевые службы роутера.

Тем, кто не хочет каждый раз отключать роутер вручную, могут помочь фирменные мобильные приложения производителей. Многие современные модели позволяют выполнить перезагрузку удалённо со смартфона. Кроме того, некоторые устройства поддерживают автоматическое расписание перезапуска.

При этом важно не путать перезагрузку со сбросом настроек. Перезагрузка лишь перезапускает устройство и не затрагивает параметры сети, тогда как сброс к заводским настройкам удаляет сохраненные пароли, имя Wi-Fi-сети и другие пользовательские настройки. Использовать его стоит только в крайнем случае при серьезных неполадках.

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

Также пользователям рассказывали, как правильно должны стоять антенны у роутера – и как избавиться от "мертвых зон" в квартире или доме.

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