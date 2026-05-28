Названа формула, по которой рассчитывается размер пенсии при 60-летнем стаже.

Пенсия в Украине с 1 января 2026 года начисляется с 60 лет, если у человека есть минимум 33 года официального стажа. Однако немало украинцев за свою жизнь проработали даже больше. Если ваш трудовой стаж составляет 40 лет, то размер выплат может быть выше среднего по стране. Однако окончательная сумма также зависит от зарплаты, которую вы получали до выхода на пенсию.

Видео дня

Стаж 40 лет – когда на пенсию

Как объяснила эксклюзивно для УНИАН адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко, выйти на пенсию можно в 60 лет при наличии необходимого стажа. В то же время многие люди не знают, что стаж в Украине бывает двух разных видов – трудовой и страховой.

В трудовой стаж до пенсионной реформы 2004 года зачисляли период обучения в профессиональных и высших учебных заведениях, а также официальную работу. Чтобы подтвердить его, человеку нужно подать в Пенсионный фонд справку с места учебы/работы или показать записи в трудовой книжке. В страховой стаж включались только годы, за которые человек платил взносы в Пенсионный фонд. Сюда входит не только трудовая деятельность, но и декрет, ведь женщины платят отчисления с декретных выплат.

Общий стаж, необходимый для выхода на пенсию, составляет на данный момент 33 года для 60-летних. Таким образом, граждане, отработавшие 40 лет, выходят на пенсию на общих основаниях.

Стаж 40 лет – какая будет пенсия в Украине

По словам Цыбко, одного показателя стажа недостаточно для расчета будущих выплат. Есть еще один ключевой фактор, а именно размер официальной зарплаты, с которой человек платил взносы в ПФУ.

Существует формула для расчета пенсии. В ней каждый год работы дает 1% коэффициента стажа. То есть если человек проработал 35 лет, у него будет коэффициент 35%, а если 40 лет, то 40%. В формуле этот показатель переводится в число 0,35 или 0,40 соответственно. Чем он выше, тем больше будет пенсия.

Не менее важным для расчета является индивидуальный коэффициент заработной платы. Нередко именно он является решающим, и человек с меньшим стажем, но более высокой зарплатой, будет получать больше выплат, чем человек с большим количеством лет работы за "минималку".

Подробнее об этой формуле эксклюзивно для УНИАН рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин. Он подчеркнул, что из-за законодательных изменений лицам, вышедшим на пенсию после 2018 года, выплаты рассчитываются индивидуально и зависят от того, какова на момент выхода на пенсию была средняя зарплата по Украине за предыдущие годы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты, который подставляется в формулу, рассчитывается методом сравнения заработной платы человека со средней заработной платой по стране за каждый месяц. Если вы всегда получали зарплату, равную средней по Украине, коэффициент составит 1. Соответственно, при высоком или низком заработке этот показатель также будет больше или меньше.

"Каждый случай расчета пенсии абсолютно индивидуален. И случается такое, что индивидуальный коэффициент зарплаты меньше 0,4. Например, если человек официально платил пенсионные взносы меньше минимального уровня. Также индивидуальный коэффициент зарплаты может быть значительно больше 1", - подчеркнул эксперт.

Также эксперт добавил, что если человек выходит на отдых в 2026 году, то зарплату примут в расчет с июля 2000 года по нынешний день. В формулу подставляется показатель средней зарплаты по Украине за три года, предшествующие году обращения за назначением выплат. Для тех, кто оформляет пенсию в этом году, берется показатель примерно 17 482 гривни.

Чтобы рассчитать размер своей пенсии, указанную сумму нужно умножить на коэффициент стажа и индивидуальный коэффициент зарплаты. Например, если человек проработал 35 лет, то за стаж он получит 35% или 0,35. Если предположить, что зарплата всю жизнь была средней, то ее коэффициент составит 1. В таком случае ежемесячная пенсия рассчитывается по формуле 0,35*1*17482 и составит 6119 гривень.

Если зарплата человека была вдвое выше средней, то индивидуальный зарплатный коэффициент тоже будет больше. Тогда размер пенсии при аналогичном стаже 35 лет превысит 12 000 гривень. Но если зарплата была минимальной (в прошлом году – 8000 гривень), то индивидуальный коэффициент составит всего около 0,39. Тогда пенсия, вероятно, также будет низкой – 2370 гривень. Но по закону выплаты не могут опускаться ниже прожиточного минимума в 2595 гривень, поэтому сумму повысят до этого значения.

По приведенной формуле УНИАН рассчитал приблизтельный размер выплат пенсионера, проработавшего сорок лет. Если у вас стаж 40 лет, какая будет пенсия – зависит от вашего заработка в прошлом. Если у вас была зарплата, сопоставимая со средней по Украине, то вы получите около 6993 гривень в месяц (0,4*1*17482). При работе за минимальную заработную плату вы ориентировочно будете получать 2727 гривень ежемесячно.

Стоит добавить, что законодательством предусмотрено "дотягивание" пенсии до минимального размера, который зависит от возраста. Если у вас 40 лет стажа, то независимо от результата расчетов вы гарантированно получите 3725 гривень после достижения 60 лет и 4213 гривень после 65 лет.

Какие есть льготы и доплаты, если трудовой стаж 40 лет

По словам Цыбко, если у женщин страховой стаж составляет 35 лет и более, а у мужчин – 40, они имеют право на получение статуса "Ветеран труда". Для таких людей предусмотрено несколько государственных льгот. В частности, ветеранов труда могут освободить от платы за землю, проезд в городском общественном транспорте (но не в метро), санаторно-курортное лечение. Они имеют право на первоочередное улучшение жилищных условий и на сохранение за ними рабочего места, а также ежемесячные выплаты.

Также пенсионер может иметь льготы, если относится к льготным категориям, например, является лицом с инвалидностью, ветераном или участником боевых действий. Для таких категорий предусмотрен ряд скидок и доплат, таких как бесплатный проезд в транспорте и выплаты на День независимости 24 августа.

Коробкин добавляет, что существует надбавка к пенсии за стаж 40 лет и более. Это доплата за сверхнормативный стаж. Ее размер невелик – 1% прожиточного минимума нетрудоспособных за каждый год сверх нормы, что в 2026 году составляет 25,95 гривень. Эта сумма добавляется к общему размеру ежемесячной пенсии.

Сверхнормативным считается количество лет работы более 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Это означает, что доплата к пенсии за стаж 40 лет составляет около 259 гривень у женщин и 130 гривень у мужчин.

справка Ирина Цыбко Адвокат Адвокат в юридической компании "Reliance". Имеет более 5 лет юридического стажа, работала в государственных органах и в органах местного самоуправления. Член Николаевской областной организации Союза юристов Украины и Ассоциации юристов Украины. Окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Уголовная юстиция". Основные направления в работе - семейное, военное и уголовное право.

справка Сергей Коробкин Эксперт по пенсионным вопросам, журналист, политолог. Независимый консультант, специализирующийся на вопросах пенсионного обеспечения. По образованию политолог. В 2005–2012 годах работал в органах Пенсионного фонда Украины. С 2013 года является обозревателем издания «На пенсии».

Вас также могут заинтересовать новости: