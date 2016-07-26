Правоохранители заблокировали проход "крестного хода" по улицам Киева - Аваков

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Силами Нацполиции и Нацгвардии МВД заблокировало проход шествия по улицам Киева. Безопасность граждан - превыше религиозных ритуалов», - заявил министр.

«Получив соответствующую информацию (о нахождении двух закладок гранат и дымовых шашек - УНИАН), в порядке предотвращения возможных террористических угроз и провокацияй вокруг крестного хода православной церкви (МП) мной были даны указания вмешаться в порядок анонсированного организаторами шествия по городу Киеву», - подчеркнул он.

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«Обнаруженные утром муляжи мин и реальные боевые закладки с гранатами по запланированному маршруту следования не оставили у нас сомнений в реальности угроз и провокаций», - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по маршруту "крестного хода" на трассе в Киево-Святошинском районе были найдены две закладки гранат и дымовые шашки.