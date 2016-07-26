Правоохранители заблокировали проход "крестного хода" по улицам Киева - Аваков

12:41, 26 июля 2016
Общество
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» Украинской православной церкви Московского патриархата по улицам Киева.

Фото УНІАН

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Силами Нацполиции и Нацгвардии МВД заблокировало проход шествия по улицам Киева. Безопасность граждан - превыше религиозных ритуалов», - заявил министр.

«Получив соответствующую информацию (о нахождении двух закладок гранат и дымовых шашек - УНИАН), в порядке предотвращения возможных террористических угроз и провокацияй вокруг крестного хода православной церкви (МП) мной были даны указания вмешаться в порядок анонсированного организаторами шествия по городу Киеву», - подчеркнул он.

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«Обнаруженные утром муляжи мин и реальные боевые закладки с гранатами по запланированному маршруту следования не оставили у нас сомнений в реальности угроз и провокаций», - написал Аваков.

Как сообщал УНИАН, ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что по маршруту "крестного хода" на трассе в Киево-Святошинском районе были найдены две закладки гранат и дымовые шашки.

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