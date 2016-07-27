"Крестный ход" в Киеве: после молебна госпитализировали двух человек – СМИ

В Киеве на Владимирской горке после молебна участников "крестного хода" УПЦ МП госпитализировали двух человек. Об этом сообщила "Украинская правда".

Читайте такжеУчастники скандальной "крестного хода" отправились в Киево-Печерскую лавру (вживую)

Одной пострадавшей стало плохо при подъеме.

"У обоих – обезвоживание и повышение артериального давления. Их госпитализирован в 18 городскую больницу", – сообщил начальник отдела экстренной медицинской помощи Киева Павел Пермяков.

Как сообщал УНИАН, "крестный ход", организованный УПЦ МП, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне его участники прибыли в Киев.

Сегодня утром верующих УПЦ МП начали подвозить автобусами к Европейской площади, откуда они поднялись на Владимирскую горку, где в 13.00 начался молебен. После этого участники "крестного хода" по улице Грушевского пройдут в Киево-Печерскую лавру.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать "крестный ход" для дестабилизации ситуации в Украине.