"Крестный ход" УПЦ МП вышел из окружения полиции на Житомирскую трассу

Как передает корреспондент УНИАН, участники шествия идут в сторону Киева.

Их сопровождают автомобили с правоохранителями. Движение колонны проходит без осложнений.

Движение транспорта на трассе в обе стороны не происходит.

Читайте такжеВ Нацполиции предложили участникам "крестного хода" проехать на автобусах, те не хотят (фото)

Ранее сообщалось, что около 400 участников "крестного хода" УПЦ МП расположились на повороте на село Дмитровка с Житомирской трассы.

Напомним, по маршруту «крестного хода» УПЦ МП в Киево-Святошинском районе Киевской области были найдены закладки гранат и дымовые шашки.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» УПЦ МП по улицам Киева.