Вместо кофе: названы 6 лучших утренних напитков для повышения концентрации

Они содержат полезные соединения, которые способствуют концентрации внимания.

Большинство людей начинают свое утро с чашки кофе, чтобы "разбудить" свой мозг. Кофе содержит кофеин, который стимулирует умственную активность и может повысить концентрацию внимания. Однако чрезмерное употребление кофе также может усиливать нервозность и тревожность у некоторых людей.

Как пишет портал Health.com, существует несколько альтернатив кофе, которые также могут способствовать повышению энергии и концентрации внимания, не перегружая нервную систему.

1. Вода

Семьдесят пять процентов мозга состоит из воды. Потеря 1–2% воды в организме может значительно повлиять на когнитивные способности. Это может затруднить ясное мышление, концентрацию внимания, запоминание информации и принятие решений.

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Исследования показывают, что 12-часовое отсутствие воды может снизить бдительность и скорость реакции. Исследование 2021 года показало, что употребление 500 миллилитров воды перед сном и еще 500 миллилитров утром улучшает бдительность и скорость реакции.

2. Зеленый чай

Зеленый чай содержит как кофеин, так и L-теанин, аминокислоту. Сочетание кофеина и L-теанина может оказывать большее влияние на концентрацию внимания, чем один только кофеин.

Кофеин – сильный стимулятор, а L-теанин обладает успокаивающим действием. Некоторые исследования показывают, что L-теанин может помочь уменьшить побочные эффекты кофеина, такие как проблемы со сном и повышение артериального давления.

Кроме того, зеленый чай является менее кофеиновой альтернативой кофе для людей, испытывающих побочные эффекты от кофеина. Одна чашка зеленого чая содержит примерно 30 миллиграммов кофеина, в то время как одна чашка кофе содержит около 92 миллиграммов.

3. Матча

Матча – это вид зеленого чая, изготавливаемый путем измельчения целых чайных листьев в мелкий порошок. Он содержит больше кофеина и L-теанина, чем обычный зеленый чай, поскольку употребляется весь лист.

4. Йерба мате

Йерба мате – традиционный напиток из Южной Америки. Он изготавливается из высушенных листьев растения Ilex paraguariensis. Обычно он содержит примерно такое же количество кофеина, как и кофе. Холодное заваривание йерба мате обычно приводит к более высокому содержанию кофеина.

Йерба мате также содержит соединение, называемое теобромином. По химическому составу он похож на кофеин, но действует как более мягкий стимулятор.

5. Горячее какао

Какао содержит небольшое количество кофеина, но является хорошим источником теобромина. Исследование 2017 года показало, что заваренное какао может уменьшить количество ошибок, связанных с вниманием. Оно также показало, что добавление кофеина в какао может дополнительно улучшить концентрацию внимания и уменьшить тревожные эффекты, иногда наблюдаемые при употреблении кофеина в чистом виде.

6. Смузи с высоким содержанием белка

Мозг использует глюкозу (сахар) для получения энергии. Изменения уровня сахара в крови могут влиять на ясность ума и концентрацию внимания в краткосрочной перспективе. Контроль уровня сахара в крови также влияет на общее здоровье мозга в долгосрочной перспективе.

В качестве напитка высокобелковые смузи без добавления сахара могут способствовать более равномерному высвобождению энергии по сравнению с энергетическими напитками, содержащими кофеин и добавленный сахар.

Ранее эксперты посоветовали, что добавить в кофе, чтобы энергия сохранялась дольше.

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