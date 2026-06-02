Православный праздник сегодня называют в народе Лукьян Ветряк.

3 июня по новому церковному календарю Православной церкви Украины чтят память мученика Лукиллиана и четырех его сподвижников, которые жили в III веке и приняли страдания за веру во Христа.

С этой датой связаны народные традиции и приметы, которые передавались из поколения в поколение.

О том, что известно о жизни святых, какие запреты сопровождают этот день, а также какой сегодня праздник отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой церковный праздник сегодня по новому календарю

3 июня православные верующие чтят память пятерых мучеников - Лукиллиана, Павла, Клавдия, Ипатия и Дионисия.

Все они жили в III веке и прошли путь веры в Христа, несмотря на жестокие гонения. Лукиллиан в прошлом был языческим жрецом, однако после духовных размышлений принял христианство и начал проповедовать новую веру. За это, по приказу императора Аврелиана, его схватили и бросили в темницу, где уже находились четверо христиан - Павел, Клавдий, Ипатий и Дионисий.

После суда всех пятерых приговорили к сожжению, однако, согласно преданию, огонь был потушен дождем и сильным ветром. Несмотря на это чудо, позже мучеников все же казнили.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По старому церковному стилю в этот день вспоминают равноапостольных императора Константина и его мать, святую Елену. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю и о его главных запретах.

Обычаи дня и что нельзя делать сегодня

Святому Лукиллиану и его сподвижникам молятся о душевной стойкости, крепости духа и помощи в преодолении жизненных испытаний. Считается, что их поддержка помогает не падать духом, сохранять веру и выдержку даже в самые трудные периоды.

В народной традиции этот день известен как Лукьян Ветряк. Его главным символом считается ветер - за его направлением в старину внимательно наблюдали, пытаясь предсказать погоду, урожай и даже жизненные перемены.

Так, южный ветер считается благоприятным: он сулит богатый урожай и хорошие события, тогда как восточный воспринимается как предвестник болезней и трудностей. По приметам, если незамужней девушке встать к южному ветру спиной и раскинуть руки, то он может принести жениха.

Верят также, что ветер способен уносить болезни и все дурное, поэтому в этот день стирают вещи и вывешивают их на улицу - чтобы "ветер выдул хворь" и ускорил выздоровление больного человека.

Церковь в этот день призывает избегать ссор, обид, жадности, зависти, сплетен и лени.

Сильные ветры, по поверьям, способны "уносить" не только погоду, но и удачу. Поэтому издавна существуют особые рекомендации, с чем не стоит выходить из дома 3 июня.

В первую очередь, не советуют носить с собой крупные суммы денег - считается, что это может привести к финансовым потерям. Лучше избегать и лишних денежных операций, особенно необдуманных трат. Кроме того, 3 июня не стоит выносить из дома свои планы и замыслы - если ими поделиться, то "ветер разнесет слова", и задуманное может не осуществиться.

Отдельно обращают внимание и на покупки: в этот день не советуют отправляться за крупными приобретениями. По поверьям, вещи, купленные 3 июня, могут быстро прийти в негодность, а деньги будут потрачены впустую. Кстати, выражение "пускать деньги на ветер" связывают с этой датой.

Народные приметы о погоде 3 июня

В народе по погоде в этот день судят, каким будет ближайший сезон и урожай:

обильная утренняя роса - к хорошему урожаю льна;

туман стелется по воде - к ясной и спокойной погоде;

идет проливной дождь - к богатому урожаю грибов;

гроза в этот день - к неудачному сенокосу.

Существует поверье, что если проветрить дом в этот день, то можно избавиться от неприятностей: вместе с ветром из жилища "уходит" все плохое.

У кого именины 3 июня

День ангела сегодня отмечают Денис, Лукьян, Павел и Юлиан.

Считается, что люди, рожденные в этот период, обладают творческим мышлением и тонким восприятием мира. Среди них часто встречаются талантливые писатели, художники и другие творческие натуры, которые выражают свои идеи через искусство.

Им приписывают умение замечать хорошее даже в сложных обстоятельствах, благодаря чему они сохраняют оптимизм и внутреннюю устойчивость. Рядом с такими людьми легче преодолевать трудности и сохранять веру в лучшее.

