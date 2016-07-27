В Нацполиции рассказали, сколько участников "крестного хода" прибыли из регионов в Киев (фото)

11:59, 27 июля 2016
Общество
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В Киев из регионов прибыло 8,7 тыс. участников «крестного хода», организованного Украинской православной церковью Московского патриархата.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

«Сейчас - 8,7 тыс. человек. Это те, кто на данный момент заехали в Киев из регионов и попали сюда», - заявила она.

«Очень важно, что они не передвигаются без полиции, во всех автобусах сидят наши сотрудники. У нас все организовано, и мы работаем везде», - добавила Деканоидзе.

«Серьезных правонарушений на данный момент не зафиксировано», - отметила глава Нацполиции.

По ее словам, к охране правопорядка в центре столицы привлечено 5 тыс. правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованный УПЦ МП, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне его участники прибыли в Киев. Сегодня утром верующих УПЦ МП начали подвозить автобусами к Европейской площади, откуда они поднимаются на Владимирскую горку, где в 13.00 запланирован молебен.

После этого участники «крестного хода» по улице Грушевского пройдут к Киево-Печерской лавре.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине

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