В Нацполиции рассказали, сколько участников "крестного хода" прибыли из регионов в Киев (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

«Сейчас - 8,7 тыс. человек. Это те, кто на данный момент заехали в Киев из регионов и попали сюда», - заявила она.

«Очень важно, что они не передвигаются без полиции, во всех автобусах сидят наши сотрудники. У нас все организовано, и мы работаем везде», - добавила Деканоидзе.

«Серьезных правонарушений на данный момент не зафиксировано», - отметила глава Нацполиции.

По ее словам, к охране правопорядка в центре столицы привлечено 5 тыс. правоохранителей.

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Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованный УПЦ МП, стартовал в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне его участники прибыли в Киев. Сегодня утром верующих УПЦ МП начали подвозить автобусами к Европейской площади, откуда они поднимаются на Владимирскую горку, где в 13.00 запланирован молебен.

После этого участники «крестного хода» по улице Грушевского пройдут к Киево-Печерской лавре.

Ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине