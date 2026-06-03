Старый бабушкин трюк: зачем на огороде ставят перевернутые бутылки

Простой способ полива, которым пользовались ещё наши бабушки и дедушки, снова становится популярным из-за жары, засухи и желания экономить воду.

Технологии орошения становятся все дороже, но многие дачники возвращаются к простому методу, который использовали еще наши бабушки и дедушки. Речь идет об обычных стеклянных бутылках, закопанных горлышком вниз рядом с растениями, пишет NLC.

На старых огородах нередко можно было увидеть ряды бутылок, из которых над поверхностью земли виднелись только дна. Многие считали это декоративным элементом, однако на самом деле такая конструкция выполняла важную практическую функцию.

Бутылку наполняли водой и устанавливали рядом с растением. Влага постепенно просачивалась в почву, обеспечивая корням постоянный доступ к воде без лишних потерь из-за испарения.

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Садоводы объясняют, что для большинства культур полезнее получать воду небольшими порциями в течение длительного времени, чем обильный полив за один раз.

Благодаря перевернутым бутылкам вода:

меньше испаряется под солнцем;

проникает глубже к корневой системе;

позволяет реже поливать грядки;

уменьшает водный стресс для растений.

Особенно хорошо этот способ подходит для помидоров, перца, огурцов и молодых кустов.

Альтернатива дорогостоящим системам орошения

Популярные сегодня капельные системы эффективны, однако требуют дополнительных затрат. Зато старый метод практически ничего не стоит.

Для его устройства достаточно использовать пустые стеклянные бутылки из-под вина, сока или сиропа. Таким образом можно создать простую систему полива без специального оборудования.

Не только полив: еще одно неожиданное преимущество

Опытные огородники утверждают, что стеклянные бутылки могут частично помогать в борьбе со слизнями и улитками. Гладкая поверхность стекла затрудняет передвижение вредителей, а нагретое солнцем стекло становится для них дополнительным препятствием.

Хотя этот способ не гарантирует полной защиты, он может уменьшить повреждения самых уязвимых растений.

На фоне все более жарких летних сезонов и длительных периодов без осадков метод с перевернутыми бутылками вновь набирает популярность. Он позволяет экономнее использовать воду, повторно применять стеклянную тару и поддерживать растения даже в жаркие дни.

Как организовать такую систему

Для этого нужно:

1. Наполнить бутылку водой.

2. Выкопать небольшую ямку возле растения.

3. Установить бутылку горлышком вниз.

4. Надежно закрепить ее в почве.

5. Периодически доливать воду.

Эксперты советуют сначала опробовать метод на небольшом участке, поскольку скорость подачи воды зависит от типа почвы и формы бутылки.

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