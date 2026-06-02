Нехватка ракет для Patriot создала России 'окно возможностей' в Украине, - The Guardian

Дефицит ракет будет иметь водолгосрочные последствия.

Наращивая ракетные обстрелы в Украине, Россия использует критическую глобальную нехватку зенитных ракет-перехватчиков, пишет издание The Guardian.

И хотя США наращивают производство перехватчиков, недостаток будет ощущаться долгое время. Аналитики считают, что в острой форме он будет ощущаться минимум 2-3 года. При этом первые меры по увеличению производства начали применяться сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину, но "увеличение производства занимает годы".

"Наиболее очевидное влияние он окажет на Украину и страны Персидского залива. Но дефицит будет иметь и более долгосрочные последствия", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что это уже повлияло на российскую тактику в войне с Украиной. Особенно на фоне трений о доступе украинской армии к Patriot между Киевом и администрацией Трампа, чья "поддержка Украины в лучшем случае была половинчатой, а в худшем – граничащей с враждебностью".

Но проблема приобрела особую актуальность на фоне угроз России начать новые массированные систематические воздушные атаки против Украины, в том числе против правительственных зданий.

Также отмечается, что нехватка ракет-перехватчиков повлияет на планирование боеготовности НАТО на фоне оценок растущей российской угрозы для Европы.

Авторы приводят мнение аналитиков о том, что проблема возникла из-за совпадения множества факторов. Среди них сокращение расходов, ошибочные предположения в долгосрочном планировании и закупках в сфере обороны, а также неспособность предвидеть риск того, что в случае войны США и Израиля с Ираном они смогут продолжать обстреливать ракетами своих соседей по Персидскому заливу в течение длительного периода.

Использование Patriot против баллистических ракет

В статье напоминается, что на сегодня Patriot считается лучшей защитой от баллистических ракет, летящих на большой высоте. Хотя существуют и европейские системы ПВО, но в этом вопросе они значительно уступают американским.

При этом дефицит ракет для систем Patriot создает "окно уязвимости" не только для Украины, но и для других стран, которые зависят от США в вопросе функционирования ППО. Patriot широко используется союзниками США, в том числе в Персидском заливе. В число стран, использующих эту систему, входят Германия, Нидерланды, Греция, Испания, Польша и Швеция.

При этом ажиотаж вызвало, в первую очередь, интенсивное использование ракет-перехватчиков во время американо-израильской кампании против Ирана. По некоторым оценкам, этот конфликт истощил почти треть запасов перехватчиков Patriot, при этом, по одной из оценок, государства Персидского залива совместно выпустили более 1100 перехватчиков.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу о том, что в вопросе защиты от баллистических ракет Украина на текущий момент полагается на помощь США. В письме отмечается, что Украина готова приобрести определенное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Также Киев предлагает план совместного производства этих систем в Европе под контролем США.

Напомним, что по оценкам эксперта Олега Каткова, Россия в месяц выпускает больше баллистических ракет, чем США производят ракет-перехватчиков. Если в РФ ежемесячно производят 60 ракет "Искандер-М", то в США за этот период производят в среднем 56 ракет для Patriot.

На фоне дефицита Украина предложила США расширить лицензию на производства таких ракет. Хотя даже в случае одобрения, этот процесс будет длится порядка 10 лет.

