Сецслужба Кремля заявила, что телефоны российских чиновников 'на крючке' у Запада

Шпионское ПО, якобы, превращало телефон в скрытый микрофон, который следил за владельцем.

В России заявили, что выявили масштабную операцию иностранных спецслужб по установке шпионского программного обеспечения на мобильные телефоны высокопоставленных чиновников. Как сообщает Bloomberg, об этом говорится в заявлении ФСБ.

В частности, там утверждают, что иностранные спецслужбы якобы осуществляли "скрытое и несанкционированное получение различных типов информации с устройств, ставших мишенями кибератак". В стране-агрессоре возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

В то же время Россия не назвала конкретные страны, которые могли стоять за "операцией". В ФСБ лишь считают, что спецслужбы использовали "технические возможности крупных международных IT-корпораций и мобильной связи".

Видео дня

В ФСБ отдельно заявили, что люди, за которыми велась слежка, в конечном итоге попадают в санкционные списки США и Евросоюза. В российской спецслужбе утверждают, что обнаруженное программное обеспечение способно "похищать данные, прослушивать телефонные разговоры и отслеживать обстановку рядом с зараженными устройствами для сбора конфиденциальной информации".

"Заявления ФСБ в очередной раз демонстрируют обеспокоенность Москвы возможным иностранным шпионажем и уязвимостью конфиденциальной информации", – говорится в публикации.

Хакерские атаки России

В то же время, несмотря на собственные обвинения, Россию саму неоднократно подозревали в проведении кибератак за рубежом. После начала полномасштабной войны против Украины Москва все чаще называет иностранное программное обеспечение и коммуникационные сервисы угрозой национальной безопасности, пишут авторы. Такие опасения особенно усилились после того, как западные страны еще до февраля 2022 года публично предупреждали о подготовке России к вторжению в Украину.

Как отмечается, в 2023 году ФСБ обвинила одну из американских спецслужб во взломе нескольких тысяч iPhone. Тогда в России утверждали, что атаки были связаны с SIM-картами, зарегистрированными на дипломатов стран НАТО, Израиля и Китая. В то же время западные страны регулярно заявляют о причастности России к масштабным кибератакам.

В частности, в апреле британский Национальный центр кибербезопасности предупредил, что хакеры, связанные с российской военной разведкой ГРУ, использовали популярные интернет-роутеры для похищения паролей от электронной почты и других онлайн-сервисов.

Кроме того, в отчете Microsoft, обнародованном в прошлом году, говорилось о том, что одна из российских хакерских групп использовала интернет-провайдеров в РФ для слежки за иностранными посольствами.

Шпионская деятельность россиян в Австрии

Напомним, Австрия приняла решение выслать трех сотрудников российского посольства в Вене – их подозревают в шпионаже. В частности, в ходе расследования на территории дипмиссии обнаружили массивное оборудование, которое, вероятно, использовалось для перехвата данных. На здании посольства и прилегающей территории были многочисленные антенны, которые образовывали так называемый "лес антенн". Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что использование дипломатического статуса для разведывательной деятельности является неприемлемым.

Вас также могут заинтересовать новости: