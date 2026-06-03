Возле Нотр-Дама обнаружили уникальную монету IV века и керамику с загадочными надписями

Одной из самых необычных находок в этом месте является средневековая керамика, на внутренней стороне которой есть бледные красноватые надписи.

Часть площади перед собором Нотр-Дам в Париже превратилась в место раскопок. Недавно там обнаружили монету IV века с изображением императора Константина и осколки средневековой керамики, расписанные изнутри знаками, которые пока не смог расшифровать ни один эксперт, пишет CBS News.

"Это заставляет Нотр-Дам снова почувствовать себя живым. Ты приходишь посмотреть на собор, а потом понимаешь, что под твоими ногами находится еще один город. Это почти еще более трогательно", - сказала журналистам Эмили Картер, туристка из Манчестера, которая ожидала в очереди на вход в собор со своими двумя детьми.

Археолог Камиль Колонн, возглавляющая раскопки, рассказала, что в 1163 году, когда началось строительство собора, вся площадь была застроена средневековыми домами, разделенными одной-единственной улицей. Она поделилась с журналистами, что под ногами ее команды находятся меровингские и каролингские зернохранилища, датируемые VI–X веками, а еще ниже - густонаселенный римский квартал IV–V веков.

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"Здесь можно увидеть слои - средневековый Париж, римский Париж, может быть, даже более древние. Благодаря этому город кажется не столько открыткой, сколько чем-то, что все еще открывают", - отметила 22-летняя Ясмин Бенали, студентка-археолог, наблюдавшая за работой из-за ограждений.

Археологи признались, что часто самые ценные находки поступают из самых грязных мест. Под площадью перед Нотр-Дамом уже нашли целые кувшины и чашки, которые были выброшены столетия назад.

Одной из самых необычных находок в этом месте является средневековая керамика, на внутренней стороне которой есть бледные красноватые надписи. Эти загадочные знаки повторяются на одном осколке за другим. Ученые еще не разгадали их значение.

Кроме того, археологам удалось извлечь монеты, которые выглядели как черные диски. После их изучения под рентгеном удалось выяснить, что на монетах изображен римский император Константин, правивший в начале 300-х годов нашей эры.

В издании отметили, что больше всего археологи ценят именно находки римской эпохи. Они самые древние и наименее изученные.

В галилейском поселении, которое проклял Иисус, нашли драгоценный камень

Ранее во время общественных раскопок в Национальном парке Коразим в Верхней Галилее, 6-классник обнаружил редкий камень. Возраст этого камня может составлять не менее 1500 лет.

В Управлении природы и парков Израиля отметили, что Коразим был древним еврейским поселением, которое, согласно Новому Завету, было проклято Иисусом за отвержение его учения.

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