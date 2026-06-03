Под кладбищем в Нью-Йорке уже более века скрывается колония из 5,5 миллиона пчел

Исследователи из Корнельского университета обнаружили огромную колонию из около 5,5 миллионов земляных пчел, которая уже более 100 лет процветает под кладбищем Ист-Лоун в Итаке, штат Нью-Йорк. 

Как пишет Timesofindia, речь идет об обычной земляной пчеле (Andrena regularis), местном североамериканском виде, гнездящемся под землей. Исследователи подсчитали, что на территории кладбища обитает от 3 до 8 миллионов пчел, при этом средняя оценка составляет 5,5 миллионов. Ученые подсчитали, что в этом скоплении примерно столько же пчел, сколько в 140-200 ульях медоносных пчел.Насекомые занимают примерно 1,5 акра под кладбищем Ист-Лоун, создавая, по мнению ученых, одно из крупнейших известных скоплений земляных пчел, когда-либо задокументированных.

В отличие от медоносных пчел, земляные пчелы – одиночные насекомые. Каждая самка роет и поддерживает собственное гнездо, откладывая яйца и храня пыльцу под землей для своего потомства. Здесь нет королевы и нет улья.

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При этом исследователи считают, что это гнездовое скопление могло существовать с начала 1900-х годов. Исторические записи показывают, что Andrena regularis была задокументирована на кладбище Ист-Лоун более века назад.

Кладбище предоставляет несколько условий, которые делают его идеальной средой обитания. Почва хорошо дренирована и легко поддается раскопкам, территория практически не подвергается воздействию, а воздействие пестицидов ограничено. В отличие от сельскохозяйственных угодий или городских застроек, которые часто подвергаются изменениям, кладбища зачастую остаются практически неизменными на протяжении поколений.

В отличие от медоносных пчел, многие земляные пчелы специализируются на сборе пыльцы с более узкого круга растений, что делает их особенно ценными для опыления определенных местных видов и фруктовых культур.

Исследователи говорят, что большие популяции местных пчел могут выступать в качестве своего рода экологической страховки, помогая поддерживать услуги опыления, когда численность управляемых пчелиных колоний сокращается или происходят вспышки болезней.

Ранее ученые установили, что некоторые птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда. Они делают это, чтобы отпугнуть потенциальных хищников от своих яиц и птенцов. 

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