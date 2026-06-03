Под кладбищем в Нью-Йорке уже более века скрывается колония из 5,5 миллиона пчел

Это одно из крупнейших известных скоплений земляных пчел, когда-либо задокументированных.

Исследователи из Корнельского университета обнаружили огромную колонию из около 5,5 миллионов земляных пчел, которая уже более 100 лет процветает под кладбищем Ист-Лоун в Итаке, штат Нью-Йорк.

Как пишет Timesofindia, речь идет об обычной земляной пчеле (Andrena regularis), местном североамериканском виде, гнездящемся под землей. Исследователи подсчитали, что на территории кладбища обитает от 3 до 8 миллионов пчел, при этом средняя оценка составляет 5,5 миллионов. Ученые подсчитали, что в этом скоплении примерно столько же пчел, сколько в 140-200 ульях медоносных пчел.Насекомые занимают примерно 1,5 акра под кладбищем Ист-Лоун, создавая, по мнению ученых, одно из крупнейших известных скоплений земляных пчел, когда-либо задокументированных.

В отличие от медоносных пчел, земляные пчелы – одиночные насекомые. Каждая самка роет и поддерживает собственное гнездо, откладывая яйца и храня пыльцу под землей для своего потомства. Здесь нет королевы и нет улья.

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При этом исследователи считают, что это гнездовое скопление могло существовать с начала 1900-х годов. Исторические записи показывают, что Andrena regularis была задокументирована на кладбище Ист-Лоун более века назад.

Кладбище предоставляет несколько условий, которые делают его идеальной средой обитания. Почва хорошо дренирована и легко поддается раскопкам, территория практически не подвергается воздействию, а воздействие пестицидов ограничено. В отличие от сельскохозяйственных угодий или городских застроек, которые часто подвергаются изменениям, кладбища зачастую остаются практически неизменными на протяжении поколений.

В отличие от медоносных пчел, многие земляные пчелы специализируются на сборе пыльцы с более узкого круга растений, что делает их особенно ценными для опыления определенных местных видов и фруктовых культур.

Исследователи говорят, что большие популяции местных пчел могут выступать в качестве своего рода экологической страховки, помогая поддерживать услуги опыления, когда численность управляемых пчелиных колоний сокращается или происходят вспышки болезней.

Ранее ученые установили, что некоторые птицы добавляют змеиную кожу в свои гнезда. Они делают это, чтобы отпугнуть потенциальных хищников от своих яиц и птенцов.

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