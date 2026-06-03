Дата 3 июня будет интересной с точки зрения народных традиций.

Дата 3 июня 2026 года оказалась довольно интересной, особенно с точки зрения давних обычаев. Народный праздник сегодня в Украине предупреждает о действиях, которые могут навлечь на вас финансовые проблемы. А верующие могут посвятить этот день молитве.

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Какой сегодня праздник в мире

На планете в третий день лета празднуется Всемирный день велосипедиста, с которым можно поздравить любителей этого вида транспорта. В честь события проводятся гонки и лекции о пользе велоспорта для здоровья, а владельцы велосипедов добираются на них на работу вместо автомобиля.

Однако есть и другие международные праздники сегодня - День сидра, День бега, День изобретения парашюта, День миндального печенья, День "Защити себя от насекомых" и День косолапости.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране нет никаких важных событий 3 июня, поэтому для украинцев это будет обыкновенная среда. Однако верующим рекомендуем ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник - возможно, вас заинтересуют его православные обычаи. Также у сегодняшней даты есть немало древних традиций.

Какой сегодня праздник церковный

Православные украинцы перешли на новый стиль в 2023 году. С тех пор ежегодно 3 июня чествуют мучеников Павла, Диоанисия, Лукиллиана, Ипатия и Клавдия. Святым молятся, чтобы те помогли преодолеть скорбь и отчаяние, приободрили в тяжелые времена и добавили душевных сил.

В старом календаре у православных сегодня праздник знаменитых римских правителей Елены и её сына Константина, которые сделали христианство официальной религией в империи и восстановили множество святынь.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки сложили погодные приметы, в которых передавали народную мудрость следующим поколениям:

если похолодало, то лето в целом будет прохладным;

прошел дождь - в декабре выпадет много снега;

в лесах уже появились грибы - к ранней осени;

утренний туман сулит хорошую погоду.

По давним верованиям особенно полезным в этот день считается ветер. Поэтому для оздоровления рекомендуется постоять против его направления, а также проветрить дом. Люди говорили, что если развесить на ветру вещи больного человека, то он вскоре выздоровеет. Также удачный праздник сегодня для рыбалки.

Что нельзя делать сегодня

Народные обычаи призывают в праздник 3 июня быть осторожными с деньгами. Не стоит рассказывать даже близким о своем заработке и финансовых планах, а также носить при себе большую сумму. Не рекомендуется покупать дорогостоящие вещи, иначе это будет приобретение "на ветер".

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