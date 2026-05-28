Период цветения хорошо подходит для внесения подкормкок, но нужно выбирать правильные средства.

С началом лета для фермеров становится актуальным вопрос, чем подкормить клубнику во время цветения. Плоды ещё не сформировались, и у вас есть шанс увеличить их размер и сладость. Такая подкормка считается чуть ли не самой важной за год, определяя будущее всего урожая.

Можно ли поливать клубнику борной кислотой во время цветения

Борная кислота, по мнению многих дачников, это самая лучшая подкормка клубники. Её использование всегда окупает себя, делая ягоды особенно крупными и сахаристыми. После многочисленных экспериментов фермеры вывели следующую формулу: 1 чайная ложка кислоты без горки (или 2 грамма порошка) на 10 литров воды.

Очень важно лить раствор не на землю, а по листу. Поместите его в пульверизатор и опрыскайте каждый куст, чтобы листики стали мокрыми. Процедуру желательно проводить в пасмурный день, чтобы растения не получили ожогов.

Видео дня

Чем подкормить клубнику во время цветения и завязи их химический препаратов

Многие фермеры используют химические удобрения, поскольку они простые в приготовлении и предсказуемые, а их состав всегда известен. В период после появления цветов рекомендуется делать упор на богатые калием препараты.

Если вас интересует химическая супер подкормка для клубники, вариантов есть несколько. Это калийная селитра, сульфат калия или монофосфат калия. Все они имеют высокую эффективность и готовятся одинаковым образом - столовая ложка средства растворяется в 10 литрах воды. Под куст влейте по поллитра смеси. Не превышайте дозировку, иначе листья пожелтеют и начнут гнить.

Чем подкормить клубнику во время цветения народными средствами

Органические удобрения не очень рекомендуются для цветущих кустов. Они редко содержат калий, который сейчас необходим растению больше всего. Но для противников "химии" есть одна подкормка клубники весной народными средствами - это древесная зола. Стакан пепла растворите в литре кипятка и дайте постоять ночь. Затем разведите 10 литрами теплой воды. Поливайте ягоды в расчете 500 миллилитров раствора на один куст.

Важно не только знать, чем подкормить клубнику, но и чем ее нельзя удобрять. В период цветения и созревания урожая не стоит вносить навоз, перегной и другую питательную органику. Такие удобрения содержат много азота, полезного для формирования листьев, но не для ягод. В результате кусты будут наращивать ботву, а плоды останутся мелкими и безвкусными.

Также будьте осторожны, если хотите обработать грядки от насекомых в этот период. Пока кусты цветут, использовать стандартные инсектициды нельзя, иначе вместе с вредителями погибнут пчелы. А без опыления ягоды не вырастут.

Вас также могут заинтересовать новости: