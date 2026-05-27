Смена всех лунных фаз в июне поможет удобно распределить работы в саду и огороде.

Для садоводов и огородников предстоящий июнь примечателен тем, что поочередно включает все четыре лунные фазы – убывающую и растущую Луну, новолуние и полнолуние. За счет этого можно легко рассчитать посевной календарь и правильно распределить работы на участке.

Посевной календарь на 2026 год по месяцам - когда работать в июне

С начала месяца и приблизительно до 14–15 июня Луна будет находиться в фазе убывания, потом 15 июня – новолуние, за которым последует фаза роста, вплоть до полнолуния 30 июня. Таким образом, лунный календарь делит месяц на три части, каждая из которых оказывает разное влияние на активность растений.

Также значение имеют знаки Зодиака, в которых находится Луна в конкретный день: наиболее удачными для посева считаются Рыбы, Телец, Скорпион, Козерог и Рак, а менее подходящими – Овен, Стрелец и Лев.

Видео дня

Соответственно, если судить по фазе Луны, вся вторая половина июня относится к благоприятным дням, но всегда есть исключения. Так, среди самых подходящих дней лунный посевной календарь выделяет примерно 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25, 26 и 29 июня.

В эти дни ускоряется рост и повышается приживаемость растений, за счет чего посевы быстрее всходят и формируют более крепкую корневую систему. Причем особенно хорошо развиваются культуры с надземной частью – томаты, огурцы, зелень и бобовые.

Лунный посевной календарь на 2026 год - когда отдыхать в июне

Нейтральными считаются дни перехода между фазами и периоды, когда Луна не оказывает заметного влияния на биологические процессы. Посевной календарь на июнь 2026 относит к этой категории 9, 10, 20, 21, 22, 23 июня.

В это время допустимы работы по уходу за растениями: полив, рыхление почвы, подкормка и пересадка.

И наконец, наиболее неблагоприятными для посева считаются дни с неподходящими знаками Зодиака, а также новолуния и полнолуния, когда рост растений замедляется или становится непредсказуемым. Учитывая посевной календарь на июнь, это 1, 5, 6, 14, 15, 18, 19, 27, 28 и 30 числа.

В указанные дни посевы и пересадки не рекомендуются, так как растения хуже укореняются, а семена прорастают медленнее. Зато можно сосредоточиться на подготовительных работах – обработке почвы и планировании грядок.

Таким образом, посевной лунный календарь на этот июнь оставляет достаточно дней как для работы на участке, так и для отдыха или других занятий.

Ранее мы писали, чем подкормить помидоры после высадки в мае.

Вас также могут заинтересовать новости: