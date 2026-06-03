Офисный график с 9 до 17 уходит в прошлое: молодежь массово переходит на микрошифтинг

В отсутствие фиксированного офиса сотрудники из поколения Z (в возрасте от 18 до 28 лет) организуют работу в собственном ритме. Этот феномен называется "микрошифтинг" и предполагает стиль жизни, в котором работа адаптируется под человека, а не наоборот. График с 9 до 5, таким образом, становится историей, а личная жизнь находит себе место прямо посреди дня.
Микрошифтинг предполагает разделение рабочего графика на более мелкие отрезки, распределенные в течение дня, которые чередуются с перерывами на личные дела, пишет Știrile PRO TV. Это происходит с согласия работодателя и доступно тем, кто работает из дома.
"У меня есть сотрудники, которые ходят к терапевту, люди, которые делают упор на спорт, занимаются физической активностью, они сдвигают свой график, больше не работают с утра, есть те, кто начинает с 11", - заявила предприниматель Роксана Попеску.
Те, кто работает таким образом, посреди дня посвящают время семье, дому, здоровью или хорошему самочувствию.
"Я точно знаю, как организовать свой день и задачи, которые должна выполнить к концу дня, и, поскольку я могу организоваться так, как мне удобнее, я знаю, как дозировать и время, - заявила одна девушка. - Мой график совсем не классический, не 9–17. Я решила, что не хочу иметь рутину, чтобы мне самой было лучше".
Плюсы микрошифтинга
Микрошифтинг ориентирован больше на выполнение задач и проектов, а не на присутствие за ноутбуком в определенный промежуток времени. Автономия и отсутствие выгорания – лишь два преимущества. Результаты сотрудников не ухудшаются, подчеркнули работодатели, более того, продуктивность благодаря этому может даже вырасти.
"Я могу организовывать свои задачи так, как хочу, чтобы быть максимально продуктивной", - добавила та же девушка.
Данная концепция недавно вошла и в лексикон специалистов по человеческим ресурсам. Илеана Брынзан, HR-специалист подчеркнула: "Это тренд, и особенно его ищет молодое поколение, а это значит, что было бы хорошо пойти им навстречу. Многие работодатели, чтобы привлечь их, уже внедряют такой график работы. Очень важно перейти от отработанных часов к качеству, к результату".
В Великобритании и Франции почти 70% сотрудников привлекает микрошифтинг, о чем свидетельствует опрос, проведенный американской компанией на тему гибкости рабочего графика.
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