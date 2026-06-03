Правильная обрезка сирени: специалисты рассказали, почему она так важна для пышных соцветий

Важно не пропустить правильные сроки для обрезки сирени.

Сирень хорошо реагирует на регулярную обрезку. Более того, она ей необходима, чтобы кусты проветривались и хорошо освещались солнцем. Обрезка также улучшает цветение сирени.

Однако, рассказывает сайт известной советчицы Марты Стюарт, крайне важно выбрать правильное время для этой процедуры. Сирень цветет на старых побегах, поэтому обрезку следует проводить сразу после цветения - в конце весны или начале лета сразу после окончания цветения. Обрезка в начале лета дает растению достаточно времени для восстановления и образования новых почек. Обрезка осенью, зимой или слишком поздно после отцветания может удалить уже сформировавшиеся цветочные почки, которые должны распуститься в следующем году.

По словам Линды Лангело, специалиста по садоводству из Университета штата Колорадо, обрезка направляет энергию на образование цветов, а не семян, что обеспечивает более длительный и обильный вегетационный период.

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Помимо повышения урожайности, обрезка сирени имеет и эстетические преимущества. "Обрезка сирени улучшает ее форму, стимулирует более обильное цветение, предотвращает чрезмерный разрастание и поддерживает здоровье растений, удаляя мертвую или больную древесину", – говорит Келли Фанк, президент компании Jackson & Perkins. Обрезанная сирень, как правило, остается более компактной и привлекательной в ландшафте.

Как правильно обрезать сирень

Регулярная обрезка позволяет поддерживать куст сирени в аккуратном состоянии, удаляя отцветшие соцветия и поврежденные ветви. Она также помогает предотвратить заболевания, удаляя перекрещивающиеся ветви для улучшения циркуляции воздуха.

Удалите мертвые, поврежденные, больные и перекрещивающиеся ветви, чтобы открыть центр растения.

Удалите отцветшие соцветия, срезая чуть выше здоровых листьев, чтобы стимулировать аккуратный отросток.

Чтобы стимулировать рост новых побегов, обрежьте 1/3 самых старых и толстых стеблей до уровня земли.

Для контроля общей высоты удаляйте стебли толщиной более 5 см.

Также существует омолаживающая обрезка, которая подойдет для старых или чрезмерно разросшихся кустов сирени, за которыми не ухаживали. Заброшенные кусты имеют густые стебли, скудный рост у основания и мало цветков. Омолаживающая обрезка проводится в течение трех лет, чтобы избежать стресса для растения. Каждый год рестение можно подрезать на треть его высоты, пока вся старая древесина не будет удалена.

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Напомним, что после цветения сирени важно своевременно удалять соцветия. Специалисты советуют обрезать их сразу после того, как цветы начинают буреть, оставляя первую пару здоровых листьев. Это помогает растению не тратить силы на формирование семян и направить энергию на развитие новых цветочных почек.

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