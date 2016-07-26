В Одессе активисты намерены не пустить в Киев автобусы с участниками "крестного хода"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе организации «Автомайдан Одесса», представители Оппозиционного блока, в том числе, депутат Верховной Рады Николай Скорик, организуют выезд из Одессы 10 автобусов с участниками «крестного хода».

«Но, есть информация, что автобусов должно быть не 10, а 22. Они доедут до Киевской области, а там пойдут пешком. Предупреждаем, что ни один автобус «блаженных любителей русского мира» не выедет из Одессы», - сказали в пресс-службе.

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В организации подчеркнули, что представители патриотических сил сегодня соберутся, чтобы скоординировать свои силы и действия, в зависимости от ситуации. Активисты также призвали перевозчиков подумать, прежде чем транспортировать участников «крестного хода», выезд которых планируется на вечер вторника, 26 июля.

Как сообщал УНИАН, по маршруту «крестного хода» УПЦ МП в Киево-Святошинском районе Киевской области были найдены закладки гранат и дымовые шашки.

После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что представители правоохранительных органов заблокировали проход «крестного хода» УПЦ МП по улицам Киева.

«Получив соответствующую информацию (о нахождении двух закладок гранат и дымовых шашек - УНИАН), в порядке предотвращения возможных террористических угроз и провокаций вокруг крестного хода православной церкви (МП) - мной были даны указания вмешаться в порядок анонсированного организаторами шествия по городу Киеву», - подчеркнул он.