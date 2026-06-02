Песня 1971 года культовой группы не стала №1, но превратилась в бессмертный рок-гимн

В 1971 году культовая хард-рок группа Ten Years After выпустила песню "I’d Love to Change the World" ("Я бы хотел изменить мир"), которая стала знаковым андерграундным гимном своего времени, пишет журнал Parade.

Напоминается, что при этом трек не занял первое место в Billboard Hot 100.

По сути, песня стала медленно набирающим популярность хитом, она постепенно завоевала аудиторию и в итоге поднялась до 40-й позиции в чарте.

"I’d Love to Change the World" – что важно знать

Известно, что композиция "I’d Love to Change the World" вышла 31 августа 1971 года в качестве ведущего сингла шестого студийного альбома "A Space in Time" группы Ten Years After. Автором трека стал фронтмен группы Элвин Ли, а продюсировал ее один из ключевых людей в британской музыкальной индустрии Крис Райт при участии Columbia Records.

Отмечается, что композиция выделяется необычным сочетанием фолк- и блюз-рока. В ней мягкая, меланхоличная фолковая гармония переплетается с резкими элементами электрического блюза, создавая уникальное звучание, которое отражает смысл песни.

В тексте "I’d Love to Change the World" отражено общественное и политическое напряжение конца 60-х - начала 70-х годов, в первую очередь связанное с войной во Вьетнаме. Лирика носит ироничный и наблюдательный характер, описывая настроения и претензии контркультуры того времени.

Спустя 55 лет песня считается классикой радиоротации и регулярно звучит на рок-радиостанциях. В цифровую эпоху она также не утратила своей популярности: только на Spotify композиция набрала более 217 миллионов прослушиваний, укрепив статус настоящего андерграундного гимна своего поколения.

