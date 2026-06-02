'Такой лафы больше не будет': эксперт объяснил, почему сегодня не сбита баллистика

Он подчеркнул, что во время тревоги необходимо своевременно спускаться в укрытие.

Сегодня не было сбито ни одной баллистической ракеты во время атаки России на территорию Украины, так как были использованы все ракеты на установках Patriot. Об этом в эфире Radio NV сказал Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ.

"Практически не было сегодня сбитых (речь идет о ракетах, летящих по баллистической траектории – ред.УНИАН) только потому, что на пусковых установках Patriot были использованы все имеющиеся ракеты", – подчеркнул он.

При этом эксперт добавил, что в следующий раз для россиян "такой лафы" не будет.

По его словам, людям нужно понимать, что далеко не все ракеты наши Воздушные силы смогут сбивать, поэтому нужно своевременно реагировать и спускаться в бомбоубежище.

"Когда звучит воздушная тревога, то с высоток лучше спускаться, предварительно уточнив, куда быстро можно добраться. Как минимум – до подземного перехода. Хотя это довольно сомнительное укрытие, но лучше, чем оказаться на улице", – добавил Романенко.

Дефицит ракет для ПВО

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире канала Новини.Live, что потребность в пополнении запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО всегда актуальна.

По его словам, дефицит ракет был, есть и будет, потому что их не так много производят в мире и мало площадок для производства. Поэтому вопрос коммуникации с партнерами всегда, и даже публично, обсуждается.

Он добавил, что и украинские военные обращаются, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставкам ракет-перехватчиков.

