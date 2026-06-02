'Такой лафы больше не будет': эксперт объяснил, почему сегодня не сбита баллистика

Сегодня не было сбито ни одной баллистической ракеты во время атаки России на территорию Украины, так как были использованы все ракеты на установках Patriot. Об этом в эфире Radio NV сказал Валерий Романенко, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ.

"Практически не было сегодня сбитых (речь идет о ракетах, летящих по баллистической траектории – ред.УНИАН) только потому, что на пусковых установках Patriot были использованы все имеющиеся ракеты", – подчеркнул он.

При этом эксперт добавил, что в следующий раз для россиян "такой лафы" не будет.

По его словам, людям нужно понимать, что далеко не все ракеты наши Воздушные силы смогут сбивать, поэтому нужно своевременно реагировать и спускаться в бомбоубежище.

"Когда звучит воздушная тревога, то с высоток лучше спускаться, предварительно уточнив, куда быстро можно добраться. Как минимум – до подземного перехода. Хотя это довольно сомнительное укрытие, но лучше, чем оказаться на улице", – добавил Романенко.

Дефицит ракет для ПВО

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил в эфире канала Новини.Live, что потребность в пополнении запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО всегда актуальна.

По его словам, дефицит ракет был, есть и будет, потому что их не так много производят в мире и мало площадок для производства. Поэтому вопрос коммуникации с партнерами всегда, и даже публично, обсуждается.

Он добавил, что и украинские военные обращаются, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставкам ракет-перехватчиков.

