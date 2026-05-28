В июне в Украине будет много памятных и праздничных дат, включая ряд значимых государственных событий.

Июнь в Украине будет довольно насыщенным по датам – здесь и международные, и государственные праздники в Украине, и церковные чествования, распределенные почти на весь месяц. При этом, несмотря на большое количество памятных дней, дополнительные выходные в июне не предусмотрены из-за военного положения в стране.

Праздники в Украине по новому и старому стилю - что отмечаем в июне

Ближайшие праздники в Украине включают:

1 июня – Международный день защиты детей, Всемирный день молока;

3 июня – Всемирный день велосипеда;

4 июня – Международный день невинных детей – жертв агрессии, День хозяйственных судов;

5 июня – Всемирный день окружающей среды;

6 июня – День журналиста Украины;

7 июня – Всемирный день безопасности пищевых продуктов, День сотрудников местной промышленности, День сотрудников водного хозяйства;

8 июня – начало Апостольского (Петрова) поста;

12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом;

14 июня – День всех святых земли Украинской, Всемирный день донора крови;

18 июня – День участкового инспектора полиции;

19 июня – День фермера;

20 июня – Всемирный день беженцев;

22 июня – День скорби и памяти жертв войны в Украине;

23 июня – День государственной службы ООН, День государственной службы Украины;

24 июня – Рождество Иоанна Предтечи (по новому стилю);

25 июня – Международный день моряка, День таможенной службы Украины;

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков;

28 июня – День Конституции Украины;

29 июня – День святых апостолов Петра и Павла (по новому стилю);

30 июня – Международный день астероида.

Как мы уже сказали, в условиях военного положения праздники в Украине не добавляют выходных дней, поэтому даже важные даты, как День Конституции, остаются исключительно символическими.

В целом, праздники в июне больше ориентированы на международные тематики: значительная часть памятных дней посвящена глобальным вопросам экологии, здравоохранения, образования и защиты детей. А вот официальные праздники в Украине в этом месяце включают День скорби и памяти жертв войны в Украине, День государственной службы Украины и День Конституции Украины.

Среди религиозных событий наиболее значимы Рождество Иоанна Предтечи 24 июня и праздник апостолов Петра и Павла 29 июня, но если вас больше интересует, какие праздники в июне будут отмечаться в церкви - мы как раз недавно выпустили православный календарь на этот месяц.

Причем стоит отдельно напомнить, что не все праздники в Украине были "сдвинуты" на 13 дней из-за реформы церковного календаря: так называемые переходящие торжества, дата которых рассчитывается отдельно – например, Пасха и Троица – остаются одинаковыми у всех православных церквей.

