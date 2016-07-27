Участники "крестного хода" УПЦ МП пришли к Киево-Печерской лавре

Как передает корреспондент УНИАН, там главу УПЦ МП митрополита Онуфрия встретил наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь).

После этого вся процессия начала проходить непосредственно на территорию монастыря.

Читайте также"Крестный ход" в Киеве: после молебна госпитализировали двух человек – СМИ

Напомним, на Владимирской горке в Киеве прошел молебен участников "крестного хода", организованного УПЦ МП. После молебна верующие пошли «крестным ходом» в Киево-Печерскую лавру, где продолжатся мероприятия УПЦ МП по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины и 1000-летия древнерусского монашества на Святой горе Афон.