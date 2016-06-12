Марш равенства в Киеве: полиция сообщила о задержании 50 человек

Киевская полиция сообщила, что во время Марша равенства «КиевПрайд-2016» было задержано около 50 человек.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, эти люди были «агрессивно настроены» и «не реагировали на замечания полиции».

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Отмечается, что правоохранители установят, кто они, возьмут объяснения и дадут правовую оценку их действиям.

Как сообщал УНИАН, в Марше, который длился около 20 минут и прошел от центрального корпуса Национального университета им. Т.Шевченко до площади Льва Толстого, приняли участие около тысячи человек.

Марш прошел под усиленной охраной полиции и, кроме упомянутых задержаний, без инцидентов. Порядок обеспечивали около 6 тысяч правоохранителей, среди них полиция из Киева и других регионов, Национальная гвардия и курсанты Национальной академии внутренних дел. На мероприятии присутствовала лично глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

Марш равенства состоялся в рамках пятого международного форума ЛГБТ «КиевПрайд-2016», который проходит в Киеве с 6 по 13 июня.