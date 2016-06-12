Как в столице проходил Марш равенства "КиевПрайд-2016" (фоторепортаж)

10:44, 12 июня 2016
Общество
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В Киеве возле парка им. Т.Шевченко стартовал Марш равенства «КиевПрайд-2016», в котором принимают участие около тысячи человек.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, его участники от центрального корпуса Национального университета им. Т.Шевченко направляются к площади Льва Толстого.

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Они скандируют: «Развитие страны – безопасность человека», «права человека – превыше всего». Во главе колонны в барабаны бьют девушки в масках.

Перед началом движения колонны правоохранители оттеснили нескольких человек, которые мирно с плакатами протестовали против мероприятия. Перед этим эти люди спорили с участниками Марша.

Акция проходит мирно. В настоящее время участники уже расходятся.

В мероприятии задействованы значительные силы правоохранителей. Они образовали с обеих сторон колонны по несколько кордонов. На мероприятии присутствует глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Возле площади Льва Толстого стоят пожарные автомобили и автобусы для отъезда участников акции.

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Основной лозунг марша ''Права человека - превыше всего''
Основной лозунг марша "Права человека - превыше всего" /  © Twitter
© Twitter
Участники марша принесли с собой плакаты
Участники марша принесли с собой плакаты /  © Twitter
© Twitter
© Twitter
© Twitter
© Twitter
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Иностранные дипломаты на Марше равенства в Киеве
Иностранные дипломаты на Марше равенства в Киеве /  © Twitter
Представители посольства Канады
Представители посольства Канады /  © Twitter
Сотрудники американского посольства в Киеве на марше
Сотрудники американского посольства в Киеве на марше /  © Twitter
Гости из Германии на Марше равенства в Киеве
Гости из Германии на Марше равенства в Киеве /  © Twitter
Для защиты Марша равенства задействовали более 6 тысяч правоохранителей
Для защиты Марша равенства задействовали более 6 тысяч правоохранителей /  © Twitter
© Twitter
Правоохранители задерживают провокатора
Правоохранители задерживают провокатора /  © Twitter
© Twitter
© Twitter

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