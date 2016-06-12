Как в столице проходил Марш равенства "КиевПрайд-2016" (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, его участники от центрального корпуса Национального университета им. Т.Шевченко направляются к площади Льва Толстого.

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Они скандируют: «Развитие страны – безопасность человека», «права человека – превыше всего». Во главе колонны в барабаны бьют девушки в масках.

Перед началом движения колонны правоохранители оттеснили нескольких человек, которые мирно с плакатами протестовали против мероприятия. Перед этим эти люди спорили с участниками Марша.

Акция проходит мирно. В настоящее время участники уже расходятся.

В мероприятии задействованы значительные силы правоохранителей. Они образовали с обеих сторон колонны по несколько кордонов. На мероприятии присутствует глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Возле площади Льва Толстого стоят пожарные автомобили и автобусы для отъезда участников акции.