Пограничники обнаружили гранату и книгу "Украина - это Россия" у украинца, который ехал с Донбасса (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Так, в контрольный пункт въезда/выезда "Марьинка" прибыло транспортное средство "Audi 80" под управлением 40-летнего гражданина Украины. Во время осуществления проверочных мероприятий на автомобиль сработала служебная собака Чак, специально натренированная на поиск оружия, боеприпасов и взрывчатки", - говорится в сообщении ГПСУ.

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Затем авто направили для прохождения углубленного осмотра, во время которого в задней левой дверце пограничники обнаружили замотанную в тряпку гранату РГ-42 и книгу "Украина - это Россия".

По данному факту проинформированы компетентные органы, находку изъяли.

Ранее УНИАН сообщал, что пограничники Харьковского отряда обнаружили на границе граждан России, которые пытались ввезти на территорию Украины георгиевские ленты и символику незаконных вооруженных формирований.