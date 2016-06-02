Пограничники не пустили в Украину россиян с георгиевскими лентами (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что вчера в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл для прохождения погранично-таможенного оформления автомобиль "Фольксваген" российской регистрации.

"Машина направлялась из Красноярска (РФ) в Запорожье. Во время проверки пограничники заметили странное поведение трех граждан России, находящихся в авто. Во время проведения беседы граждане соседнего государства не смогли объяснить цель, с которой они направляются в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Одесчине пограничники задержали двух иностранцев, разыскиваемых Интерполом

Во время осмотра личных вещей россиян пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы в сумках обнаружили георгиевские ленты и символику незаконных вооруженных формирований.

Зачем эти аксессуары им понадобятся в Украине, жители Красноярска объяснить также не смогли.

По результатам проведения проверочных мероприятий 20-летнему и двум 23-летним гражданам России было отказано во въезде в Украину.