Пограничники не пустили в Украину россиян с георгиевскими лентами (фото)
Пограничники Харьковского отряда обнаружили на границе граждан России, которые пытались ввезти на территорию Украины георгиевские ленты и символику незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Отмечается, что вчера в пункт пропуска "Гоптовка" прибыл для прохождения погранично-таможенного оформления автомобиль "Фольксваген" российской регистрации.
"Машина направлялась из Красноярска (РФ) в Запорожье. Во время проверки пограничники заметили странное поведение трех граждан России, находящихся в авто. Во время проведения беседы граждане соседнего государства не смогли объяснить цель, с которой они направляются в Украину", - говорится в сообщении.
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Во время осмотра личных вещей россиян пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы в сумках обнаружили георгиевские ленты и символику незаконных вооруженных формирований.
Зачем эти аксессуары им понадобятся в Украине, жители Красноярска объяснить также не смогли.
По результатам проведения проверочных мероприятий 20-летнему и двум 23-летним гражданам России было отказано во въезде в Украину.