Украина впервые примет участие в масштабных военных учениях НАТО "Анаконда-16" - СМИ

Как сообщает Польское Радио, в учениях примет участие 31 тысяча военных из 24 союзнических и партнерских государств Альянса, в том числе 12 тысяч из Польши. Кроме солдат, в маневрах будут задействованы 3 тысячи единиц военной техники, 105 самолетов и вертолетов и 12 кораблей.

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Совместные учения, которые сегодня начались, будут иметь сугубо оборонительный характер. Их целью является испытание координации партнеров - сказал министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич: «Особенно нам нужно проверить эффективность координации действий солдат и командования. Особенно в условиях гибридной войны. Во всех районах: на суше, в воздухе и на море, а также в действиях специальных сил».

Глава оборонного ведомства поблагодарил особенно те государства, чьи солдаты примут участие в маневрах впервые: Украину, Грузию, Македонию, Швецию и Финляндию.

Маневры начнутся в завтра, 7 июня, и продлятся 10 дней.