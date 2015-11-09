В Литве стартуют крупные учения НАТО с участием 2 тысяч военных

Как отметило оборонное ведомство балтийской республики, маневры пройдут на полигоне литовской армии в Пабраде и станут крупнейшими в текущем году, сообщает ТАСС.

По данным министерства, будут задействованы подразделения девяти членов Североатлантического альянса - Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Чехии, а также Грузии.

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"Задача учений - отработка взаимодействия подразделений партнеров по НАТО при выполнении оборонительных и наступательных операций", - отметило минобороны.

Отмечается, что для участия в маневрах союзники Литвы перебросили на территорию республики вездеходы, грузовые машины и другую военную технику через Клайпедский морской порт, Вильнюсский международный аэропорт и по ряду автомобильных магистралей общего пользования. Правительство Литвы одобрило прибытие в страну для участия в маневрах 915 военных из иностранных государств и приравненных к ним гражданских лиц.

Маневры продлятся до 20 ноября. В качестве международных они организованы во второй раз.